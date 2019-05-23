В Байкальский заповедник весной залетели несколько нетипичных для территории птиц

Бурятия, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальском заповеднике отмечены встречи с нетипичными для территории птиц. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Так, в середине апреля 2019 года стайка из 12 даурских куропаток залетела в окрестности станции кольцевания птиц «Байкальская». На протяжении двух недель птиц регулярно видели на полянах рядом со станцией. А 2 мая две птицы попались в рыбачинскую ловушку, были окольцованы и выпущены на волю. По словам специалистов, на северном макросклоне Хамар-Дабана даурская куропатка встречается во время миграции. На южном макросклоне в долине реки Темник она отмечена на зимовке. Орнитологами Байкальского заповедника встречи с этой птицей были отмечены в окрестностях станции кольцевания птиц «Байкальская» в 1973, 1984, 1989 и 1990 годах. В 1989 году несколько птиц было окольцовано. Кроме того, 2 мая на старице в посёлке Речка Мишиха впервые в этом году директор Иркутской зоогалереи Вадим Ивушкин, посещавший станцию кольцевания птиц «Байкальская», отметил большую белую цаплю, которая ловила рыбу в озере. Большая белая цапля населяет практически все материки мира, кроме Южной Америки. Ранее большая белая цапля – редкий залетный для Байкала вид – отмечалась в дельте реки Селенги в 1955-1962 годах, затем – в 1985 году. В начале 21 века её встречали в посёлке Култук, а в 2009 году одну птицу видели в истоке Ангары. Также известны залёты большой белой цапли в Тункинскую долину. Большая белая цапля, фото Байкальского заповедника Сотрудники заповедника 13 мая обнаружили каменушку. Пара птиц кормилась в устье реки Мишиха. По сообщениям государственных инспекторов, в 2015-2016 годах, пара каменушек гнездилась на реке Мишиха в заповеднике. В 2015 году сотрудники заповедника видели выводки на реках Темник и Мишиха. В 2016 году видели пару в мае и июне, но без выводка. Орнитологи говорят, что этот вид распространен в Северо-Восточной Сибири, Дальнем Востоке, Северо-Западной Америке, Гренландии, Исландии и населяет высокогорные местности, преимущественно реки ледниковой зоны. На большей части ареала каменушка – перелётная птица. В этот же день, 13 мая, на старице в посёлке Речка Мишиха произошла ещё одна уникальная встреча – сотрудники заповедника впервые отметили самку мандаринки. Для Восточной Сибири это редкий залётный вид. Имеются указания на его находку в районе мыса Кадильный (Западное побережье Байкала), а пары птиц – 28 июня 1985 года в нижнем течении реки Кочергат (бассейн реки Голоустной). В Тункинском национальном парке также отмечали мандаринку 2 сентября 2007 года у места впадения реки Енгарга в Иркут. – К сожалению, запечатлеть на камеру мандаринку не удалось, – рассказывает врио заместителя директора по научной работе Алексей Китаев. – Остальных пернатых, которых встретили сотрудники заповедника, нам удалось не только увидеть, но и сфотографировать. Эти снимки стали доказательством их нахождения на наших территориях. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

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