В Байкало-Ленском заповеднике провели первые в истории погружения в верховьях Лены

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В «Заповедном Прибайкалье» в верховьях реки Лены провели масштабную подводную экспедицию. Итогом её стали уникальные съёмки, которые лягут в основу научно-познавательного фильма, фотоальбома и фотовыставки, сообщили в пресс-службе учреждения.

В течение двух недель съёмочная группа вместе с сотрудниками «Заповедного Прибайкалья» находились на территории Байкало-Ленского заповедника. Первые в истории погружения в верховьях Лены обеспечивала команда дайвцентра БайкалТек.

– Все знают Лену как великую сибирскую реку, но никто не знает, где рождается ее мощь. В прошлом году мы поняли, как устроена река, и что нужна полномасштабная экспедиция для ее изучения. Мы дошли до Малой Лены, в результате экспедиции получили бесценный опыт погружений на глубину до 7 метров и обследовали характер дна реки, – поделился впечатлениями оператор Дмитрий Меламед.

В результате погружений были обследованы глубокие участки реки, изучено поведение и проведены уникальные съемки крупных стай хариуса, лососевых (ленка), сиговых.

– Подобные экспедиции дают уникальный фото и видеоматериал для туризма, экологического просвещения и науки. В рамках проекта дополнительно изучены и описаны места зимовок ихтиофауны бассейна Лены на территории Байкало-Ленского заповедника, – рассказал начальник отдела туризма и рекреации «Заповедного Прибайкалья» Василий Мальцев.