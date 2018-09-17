ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Байкал
18.09.2018

В Байкало-Ленском заповеднике провели первые в истории погружения в верховьях Лены

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В «Заповедном Прибайкалье» в верховьях реки Лены провели масштабную подводную экспедицию. Итогом её стали уникальные съёмки, которые лягут в основу научно-познавательного фильма, фотоальбома и фотовыставки, сообщили в пресс-службе учреждения.

В течение двух недель съёмочная группа вместе с сотрудниками «Заповедного Прибайкалья» находились на территории Байкало-Ленского заповедника. Первые в истории погружения в верховьях Лены обеспечивала команда дайвцентра БайкалТек.

– Все знают Лену как великую сибирскую реку, но никто не знает, где рождается ее мощь. В прошлом году мы поняли, как устроена река, и что нужна полномасштабная экспедиция для ее изучения. Мы дошли до Малой Лены, в результате экспедиции получили бесценный опыт погружений на глубину до 7 метров и обследовали характер дна реки, – поделился впечатлениями оператор Дмитрий Меламед.

В результате погружений были обследованы глубокие участки реки, изучено поведение и проведены уникальные съемки крупных стай хариуса, лососевых (ленка), сиговых.

– Подобные экспедиции дают уникальный фото и видеоматериал для туризма, экологического просвещения и науки. В рамках проекта дополнительно изучены и описаны места зимовок ихтиофауны бассейна Лены на территории Байкало-Ленского заповедника, – рассказал начальник отдела туризма и рекреации «Заповедного Прибайкалья» Василий Мальцев.

ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске