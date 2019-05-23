В Байкальском заповеднике открыли вторую точку кольцевания птиц

Бурятия, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В середине мая 2019 года сотрудники Байкальского государственного заповедника открыли новую точку кольцевания птиц. Она расположена в посёлке Танхой на территории полевого волонтёрского лагеря, находящегося недалеко от центральной усадьбы заповедника, сообщает пресс-служба учреждения. На сегодняшний день на новой точке кольцевании птиц, ставшей частью станции кольцевания птиц «Байкальская», установлено 12 паутинных сетей, общая длина которых составляет 160 метров. По словам младшего научного сотрудника Байкальского заповедника Валентины Анисимовой, вторая точка кольцевания функционировала и ранее. – В сентябре 2016 года в Танхое уже работала точка кольцевания птиц. Мы её открываем, когда к нам приезжает много волонтёров, имеющих опыт кольцевания птиц. Как правило, на этой точке работают от двух до четырёх добровольцев, как минимум один из которых является опытным кольцевателем. Он назначается «главным» и координирует действия остальных волонтёров. Сейчас здесь работают три волонтёра из Карелии и Венгрии, – рассказала она. По словам кольцевателей, через полчаса после установки первых сетей в Танхое в сети залетел пухляк, который был окольцован здесь в сентябре 2016 года. Всего же за период с 18 по 22 мая 2019 года на новой точке было окольцовано 179 птиц 24 видов, 101 птица из которых была окольцована за один день. Новая точка кольцевания птиц позволит научным сотрудникам Байкальского заповедника проанализировать, насколько количественные показатели и видовой состав пойманных и окольцованных птиц будут отличаться от того, что есть на станции кольцевания птиц «Байкальская». Кроме того, важно посмотреть, будут ли здесь встречаться пернатые, ранее окольцованные на станции кольцевания. На юго-восточном побережье Байкала специфика миграции такова, что основная часть птиц летит на юго-запад и весной, и осенью. Таким образом, Танхой находится на пути следования пернатых, пролетающих через станцию кольцевания птиц «Байкальская». СПРАВКА: Станция кольцевания птиц «Байкальская» была создана в 1976 году с целью изучения особенностей миграции птиц в Южном Прибайкалье с помощью кольцевания. Станция расположена на юго-восточном побережье Байкала, недалеко от посёлка Речка Мишиха, на одном из путей миграции птиц. Основателем станции кольцевания является к.б.н. Андрей Васильченко.

В 1976 году он начал мечение птиц на стационаре «Речка Мишиха», позже ставшем станцией кольцевания птиц «Байкальская». С 1979 года работы на станции возглавил Владимир Баскаков, под его началом станция кольцевания функционировала до 1994 года. С 1988 года для отлова птиц помимо рыбачинской ловушки начали применять паутинные сети.

В 2012 году, 20-летнего перерыва, станция кольцевания птиц «Байкальская» Байкальского заповедника возобновила работу. Сейчас станция работает семь месяцев в году – с апреля по октябрь. Для работы на станции кольцевания Байкальский заповедник активно привлекает волонтёров, как из России, так и из-за границы: из Англии, Бельгии, Германии, Литвы, Франции, Финляндии и других стран. Как правило, это профессиональные орнитологи и орнитологи-любители, а так же энтузиасты, желающие помочь в деле сохранения и изучения природы. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

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