В Бурятии на берегах Байкала начали считать медведей

Бурятия, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодный учет медведя по берегам Байкала стартовал в «Заповедном Подлеморье». По предварительным данным, количество животных не изменилось – их, как и в прошлые годы, насчитывается восемь.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», посчитать точную численность медведя очень сложно, зато вполне можно получить достоверную информацию, каково общее состояние популяции, стало ли медведей больше, голодно ли им, какова их упитанность, сколько медведицы принесли медвежат и другую интересную информацию. Мониторинг состояния популяции медведя проводится практически в течение всего года за исключением времени, когда медведи уходят в зимний сон.

Наиболее значимые мероприятия – это учет медведя по следам на контрольных участках и визуально с лодки. Второй проводится после распаления льда, когда неподвижный покров начинает разрушаться. Медведей на берег привлекает обилие корма – байкальский ручейник, икра бычков-подкаменщиков, а кое-где и выбрасывает туши погибшей нерпы.

Первая часть учетных работ – учет по следам, проведена. На 30 км береговой полосы полуострова Святой Нос обнаружены следы восьми разных особей бурого медведя, один медведь зарегистрирован визуально. Примерно столько же следов отмечалось и в предыдущие годы. Значит, на 10-15 квадратных километрах территории обитает один медведь. Это нормальная плотность.

Также инспекторы нашли схрон браконьерских сетей. Зарегистрировано множество перелетных птиц. На Байкале в разгаре распаление льда.