В Бурятии нашли следы нового выводка снежных барсов

Бурятия, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии насчитали девять снежных барсов на основании зафиксированных следов хищника и кадров автоматических камер. Численность вида стабильна, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Всего численность снежного барса на Восточном Саяне эксперты WWF оценивают в 14 особей, но только часть ирбисов этой единой группы постоянно находится на территории Бурятии, а часть – на территории соседней Монголии, время от времени мигрируя в Россию. – Самое главное, что эксперты зафиксировали присутствие самки с двумя котятами по следам на снегу, ещё одну самку с котятами «поймали» фотоловушки. Это означает, что группировка размножается и пополняется новыми особями, – говорят эксперты. Из давно известных ирбисов, за которыми они следят уже несколько лет, в этом году в Тункинских гольцах вновь отметился барс Димка и самка Кучерявая, которая снова попала в кадр фотоловушки вместе с двумя котятами. – Сейчас котята уже большие, они оставили самку, и Кучерявая снова участвует в гоне. Отметился самец Батор: он появился на фотоловушках год назад на участке, где ранее отмечался самец Эрбэдыч. Последнего мы, к сожалению, не фиксируем уже год, – отмечает руководитель рабочей группы «Азия-Ирбис», координатор учетов снежного барса и сибирского горного козла на хребте Восточный Саян Сергей Малых. – Главная новость: нашли следы нового выводка снежных барсов в Окинском районе. Предполагаем, что это самка по имени Неизвестная. Мы уже фиксировали ее, но самка очень скрытная и практически не попадает в фотоловушки. Отметилась на кадрах самка, которую мы не видели с 2014 года. Вместе с тем, неутешительны результаты учёта сибирского горного козла – основной добычи снежного барса в Сибири. Эксперты отмечают, что состояние популяции козерога в Бурятии критическое. Впервые в этом году во время трех зимних экспедиций эксперты ни разу не встретили горных козлов. По следам на снегу специалисты насчитали не более 30-35 козерогов и всего один свежий след кабарги. На её численность в Бурятии влияет повсеместный охотничий и браконьерский пресс. – Именно незаконная охота, в том числе и с применением незаконных проволочных петель на кабаргу, остается главной угрозой существованию снежного барса на Восточном Саяне. Численность козерога, по мнению ученых, значительно упала именно в последние годы даже там, где охота не настолько активна, чтобы подорвать группировку горных козлов. Требуются дополнительные исследования, – говорят эксперты. Учеты снежного барса и сибирского горного козла в 2018 году проходят во всех ключевых местах обитания ирбиса в нашей стране: республиках Бурятия, Алтай и Тыва. Общие результаты по численности и состоянию группировки специалисты WWF подведут в мае. В прошлом году по итогам самых массовых и масштабных учетов снежного барса за всю историю изучения и сохранения ирбиса в России специалисты подтвердили присутствие 53-56 снежных барсов на территории нашей страны, а также зафиксировали семь котят из четырех выводков: два выводка – в Бурятии, два – в Туве. Всего же численность ирбиса в России оценивается в 70 особей. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бурятия Тэги: View the discussion thread.