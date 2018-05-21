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Байкал
22.05.2018

В Бурятии поймали добывавших омуля браконьеров

Бурятия, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии задержали браконьеров, незаконно добывавших омуля в Баргузинском заливе на Байкале.

Как сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры, при задержании изъят 131 омуль, сумма причинённого ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Операция проведена природоохранной прокуратурой с участием специалистов Улан-Удэнского линейного отдела полиции МВД на транспорте и Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.

По материалам природоохранного прокурора возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние повлекло причинение крупного ущерба, с использованием запрещенного орудия лова. Напомним, на Байкале с осени 2017 года запрещен вылов омуля.

Руководителю Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства прокурором внесено представление по факту осуществления ненадлежащего контроля за охраной водных биологических ресурсов, несоблюдения запрета на добычу байкальского омуля. Представление находится на рассмотрении.

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