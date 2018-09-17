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18.09.2018

В Бурятии установили статую ирбиса

Бурятия, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии селе Хойто-Гол Тункинского района установили статую снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.

Памятник изготовили сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и члены инициативной группы «Азия-Ирбис».

Напомним, в этом году в Бурятии насчитали девять снежных барсов на основании зафиксированных следов хищника и кадров автоматических камер. Численность вида стабильна. Кроме того, эксперты зафиксировали присутствие самки с двумя котятами по следам на снегу, ещё одну самку с котятами «поймали» фотоловушки. Это означает, что группировка размножается и пополняется новыми особями, говорят эксперты.

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