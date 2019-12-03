В Восточных Саянах в 2019 году фотоловушки дважды засняли котёнка ирбиса по имени Гагарин

Бурятия, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - WWF России подтверждает постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии. Это семь взрослых ирбисов и один котёнок. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. – Ранее в регионе фиксировали ещё трёх котят 2017 года из выводков двух самок. Сейчас котята уже подросли и отделились от самок, заняв свои индивидуальные участки. К сожалению, камеры больше не регистрируют котят, поэтому этих трех барсят мы не учитываем. Надеемся, что еще их увидим. Сейчас фотоловушки отмечают присутствие лишь одного котёнка самки Кучеряваой. Он еще маленький, ему ходить с мамой ещё год. Этого котенка мы назвали Гагарин. Впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года в День космонавтики, – рассказал эксперт Алтае-Саянского отделения WWF Сергей Малых. Восточный Саян – большая горная страна. Ещё несколько лет назад об ирбисе в регионе было мало что известно. Регулярные исследования ирбиса на Восточном Саяне стартовали только в 2015 году при поддержке WWF России, фонда «Мир вокруг тебя» корпорации Siberian Wellness и банка ВТБ. – В этом году мы впервые обследовали Китойские гольцы и северный склон Тункинских гольцов. Мы также изучили хребет Большой Саян, где обследовали традиционные места и проложили новые маршруты. Места здесь труднодоступные: горные реки, которые не перейти вброд, заболоченные подходы к горам, удалённость, постоянные встречи с хозяином тайги – медведем. Пока мы не можем подтвердить присутствие ирбиса в Китойских гольцах, требуется продолжение работы, – говорит Сергей Малых. Летом 2019 года сотрудники организации «Азия-Ирбис» совершили пять поездок и обследовали мониторинговые участки, расположенные в Сархойском горном узле, в горном массиве Мунку-Сардык, Тункинских и Китойских гольцах на территории Окинского и Тункинского районов Республики Бурятия. Биологи проверили 29 фотоловушек, обнаружили и зафиксировали отпечатки лап и поскрёбы снежного барса. Экскременты ирбиса были собраны для молекулярно-генетического анализа. Участники экспедиций отмечают: численность сибирского горного козла – основной добычи снежного барса в России – крайне низкая. За все лето эксперты зафиксировали всего 87 козерогов в 11 группах. Главными угрозами редкому хищнику в Бурятии остаются браконьерство как прямое, так и косвенное, когда снежный барс попадает в капканы и петли, расставленные на других животных, а также низкая численность диких копытных, в особенности сибирского горного козла. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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