В Бурятии вновь предлагают регулировать численность баклана на Байкале

Бурятия, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии снова заговорили о необходимости регулирования численности баклана для спасения популяции промысловой рыбы Байкала. Об этом со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Петра Брыкова сообщает ТАСС .

– Численность баклана надо регулировать, птица конкурирует с населением. В Чивыркуйском заливе соровой рыбы не стало совсем. 10-12 лет назад там можно было с берега спинингом поймать – сейчас соровую рыбу всю парализовало. В последнее время баклан распространяется на южный Байкал, – сказал Пётр Брыков.

По данным директора Байкальского филиала «Госрыбцентра» Владимира Петерфельда, в одном только Чивыркуйском заливе популяция большого баклана в сезон гнездования на Байкале съедает более 500 тонн промысловой рыбы частиковой породы. Бытующее мнение о том, что большой баклан влияет на численность омуля, по его словам, ошибочно.

– Полчища бакланов, возможно, приносят омулю вред только в период нереста, когда косяки рыб формируются на заход в реки, но это небольшой период, а в период летнего нагула омуль осваивает более глубокие места, по сравнению с теми, которые может баклан достать, – отметил Владимир Петерфельд.

По словам замдиректора по науке «Заповедного Подлеморья» Александра Ананина, численность популяции большого баклана в Чивыркуйском заливе действительно увеличивалась несколько последних лет. В 1970-80-е годы бакланов на Байкале практически не осталось из-за антропогенного фактора, птицу даже занесли в Красную книгу Бурятии, как «вид, находящийся под угрозой исчезновения», а в 2014 году баклана из книги исключили.

– Сейчас численность бакланов стабилизировалась, включились естественные механизмы саморегуляции, одним из них является активное хищничество со стороны монгольской серебристой чайки – она поедает яйца баклана, – сообщил Александр Ананин. – А вообще баклан – вид естественный для озера, давний компонент природных комплексов Байкала, всегда раньше жил здесь, популяция разрослась из-за того, что в 2004-2005 годах в южных регионах, сопредельных с Забайкальем – в Монголии, Китае, в Юго-Восточной Азии была значительная засуха, большая часть водоемов пересохла, и баклан стал искать лучшей доли на севере.

Орнитолог предполагает, что как только там водоёмы заполнятся, и рыбы будет в достаточном количестве, часть бакланов не будет долетать до Байкала. Регулировать численность большого баклана, считает Александр Ананин вполне возможно, но за пределами особо охраняемых природных территорий: в долине рек Верхняя Ангара, Баргузин.