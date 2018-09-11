В финал конкурса «Туристический сувенир» вышли 11 образцов сувенирной продукции мастеров Приангарья

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» вышли 11 образцов сувенирной продукции мастеров из Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, 6-8 сентября в Улан-Удэ состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Организаторами регионального этапа выступили министерство туризма Бурятии, администрация Улан-Удэ и ФРОС Region PR. В 2018 году на этот этап было представлено 563 туристических сувенира из 13 регионов страны. В финал было допущено 401 изделие, в том числе 57 от мастеров из Иркутской области. Авторы 339 сувениров смогли очно поучаствовать в конкурсе и защитить свои изделия перед экспертным советом «Туристического сувенира».

Иркутяне стали победителями в номинации «Гастрономический сувенир (еда)», раздел «Эконом-класс» – первое, второе и третье места заняли сувенирные пряники (Ирина Мартынова, ИП «Малыгин Е.П.», Наталья Малыгина). В разделе «Средняя ценовая категория» второе место разделили набор песочного печенья «Байкальские камни» и пряничный сувенир – кружка «Жители Байкала» (АНО «Байкал тотем», Анатолий Борозненко, Ирина Мартынова).

В номинации «Сувенир музея» в разделе «Средняя ценовая категория» победила книга-раскраска с байкальскими пейзажами известных сибирских художников (АНО «Байкал тотем», Анатолий Борозненко).

В номинации «Сувенир-игрушка» в разделе «Эконом-класс» второе место занял пряник-раскраска «Сибирские герои, Лисичка» (Ирина Мартынова).

В номинации «VIP» первое место было отдано сувениру «Деревянная лошадка-каталка «Уйгуры» (Екатерина Асалханова).

В номинации «Идея сувенира» в разделе «Средняя ценовая категория» победителем было признано трикотажное изделие – носки «Байкал» (АНО «Байкал тотем», Анатолий Борозненко), а второе место отдано вкусному паззлу «Карта Иркутской области» (ИП «Малыгин Е.П.») и прянику «Чайная пара» (Наталья Малыгина).