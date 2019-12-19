В фотоловушки Фролихинского заказника за 2019 год попали больше 200 животных

Бурятия, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на фотоловушки, установленные на территории Фролихинского заказника в Бурятии, попали медведи, лоси, косули, изюбри, лисицы и волки. Всего обработано 209 сеансов посещений, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Фотоловушки в заказнике работают уже четвёртый год. Их установили, чтобы определить уровни воздействий рекреации на природную среду, поскольку рядом по территории заказника вдоль берега Байкала проложена туристическая Большая Байкальская тропа.

Вблизи модельных, контрольных участков тропы и были установлены фотоловушки, которые регистрировали статистику появления на них животных и её изменения в зависимости от посещения тропы людьми.

В «Заповедном Подлеморье» отмечают, что отрицательное воздействие фактора беспокойства на животных пока не подтвердилось. Однако окончательные выводы делать ещё рано, отмечают специалисты. В будущем году эти наблюдения продолжат.