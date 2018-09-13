В Госдуме предлагают вернуть решение вопроса о рекультивации отходов Байкальского ЦБК на федеральный уровень

Москва, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках круглого стола «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах», посвящённого 100-летию Иркутского государственного университета, руководитель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил вернуть решение проблемы по ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажный комбината на федеральный уровень.

– С 2013 года в правительстве говорят о закрытии комбината. Начиная с этого года, на утилизацию отходов потрачено более 1,3 млрд руб. При этом, как лигнин лежал у берегов Байкала, так и лежит, представляя большую опасность. В этом году государство выделило ещё 1,4 млрд рублей, в результате региональные власти эти деньги так и не освоили. Это парадокс, когда выделяет такие суммы, а они не используются. Нужно заканчивать с экспериментами и передать на федеральный уровень решение этой серьёзной проблемы, – заявил Николай Николаев.

Также он отметил, что все решения, которые принимают региональные власти по ликвидации отходов БЦБК не доступны для общественности.

– Нам нужно открыть информацию о всех планах и дать возможность общественному контролю работать над этим вопросом. Кроме того, необходимо усилить роль научного сообщества в этом вопросе. Каждый шаг должен проходить экспертизу ученых. Их роль нужно поднимать, особенно в таких сложных экологических проблемах, – добавил парламентарий.

Напомним, что решение о закрытии «Байкальского ЦБК» Правительством РФ было приятно в 2013 году. Разработка проекта по ликвидации его отходов началась ещё в 2011 году фирмой «ВЭБ Инжиниринг» и в 2014 году Госэкспертиза дала по нему положительное решение, которое в последствии было отменено Генеральной прокуратурой России. В 2017 году правительством РФ подрядчиком по выполнению данных работ была назначена АО «Росгеология», а полномочия по реализации проекта были переданы на региональный уровень.