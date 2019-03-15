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Байкал
15.03.2019

В Гринпис рассказали о первоочередных проблемах Байкала

Слюдянский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Гринписе обозначили первоочередные проблемы озера Байкал, которые необходимо решить для его спасения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В первую очередь, считают активисты, необходимо не допустить ослабления законодательной защиты озера Байкал. Российское отделение Гринпис следит за такими попытками и информирует своих сторонников о них.

– Озеру не нужны дебаты о том, какие концентрации загрязняющих веществ безопасны для него. Байкалу нужен полный запрет на сброс стоков, которые грязнее, чем его вода. Это главная задача и главная цель, к которой надо идти, – говорят в Гринпис.

Также необходимо внести серьёзные ограничения на использование в Центральной экологической зоне Байкала фосфатсодержащей бытовой химии и также законодательно ограничить использование и продажу одноразовых пластиковых изделий немедицинского назначения.

Кроме того, необходимо остановить строительство всех незаконных туристических объектов, даже если они скрываются под статусом индивидуального жилищного строительства.

– Необходимо создать в ключевых районах побережья комплексы по переработке твёрдых и жидких коммунальных отходов, включая загрязнённые воды с катеров и судов. В качестве модельного социально-экологического «полигона» для отработки технологий следует использовать остров Ольхон, где местное население давно готово к внедрению современных природоохранных и ресурсосберегающих технологий, – считают в Гринпис.

Напомним, в Гринпис также считают, что завод по розливу воды в посёлке Култук Слюдянского района, вокруг которого разворачивается скандал, – наименьшее из зол для Байкала.

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