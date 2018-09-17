В интернете запущен сбор средств на изучение и сохранение эндемичной ольхонской полевки

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На краудфандинговой площадке «Planeta.ru» открыт сбор средств на проект по изучению и сохранению эндемичной ольхонской полевки, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Ольхонская полевка – вид грызунов, относящийся к роду скальных полевок, обитателей Центральной и Северо-Восточной Азии. Эти животные обитают только в Тажеранской степи, на островах пролива Малое Море и на острове Ольхон. Ольхонская полевка – единственный наземный эндемик из млекопитающих в Иркутской области. Реликтовое происхождение, маленький по площади разорванный ареал и низкая численность позволяют отнести этот вид к числу редких и исчезающих.

– Одним из путей восстановления этого вида является искусственное разведение с последующим выпуском в природу в естественные условия. В 2016-2017 годах были отловлены несколько зверьков, и уже выведены первые поколения потомства в неволе, – говорят в «Заповедном Прибайкалье».

Напомним, в 2018 году ученые выиграли грант от Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» в размере 300 тысяч рублей для организации исследований и охранных мероприятий ольхонской полевки. По правилам конкурса команда должна найти софинансирование в размере 20% от суммы гранта. Необходимую сумму в размере 60 тысяч рублей инициаторы проекта собирают на «Планете».

Поддержать проект может любой желающий. Среди вознаграждений – почтовые открытки и магниты с изображением ольхонской полевки, чай и фотоальбомы о Байкале.

– Собранные средства будут направлены на приобретение приборов и инструментов для проведения исследований, организацию вивария для содержания и разведения ольхонской полевки с целью последующего выпуска в природу, информационное обеспечение проекта — создание аншлагов и буклетов, – рассказала заместитель директора по науке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина.