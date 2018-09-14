В Иркутске 18 сентября проведут общественные слушания по вопросам ликвидации отходов БЦБК

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 сентября пройдут общественные слушанья на тему: «Текущее состояние дел по ликвидации накопленных отходов БЦБК». Это первые общественные слушания, инициированные общественной организацией «Байкальский центр гражданской экспертизы», сообщают инициаторы.

С момента закрытия БЦБК в 2013 году прошло уже пять лет, но утилизация 6,2 миллионов тонн шлам-лигнина, который находится в картах накопителях на Солзанском и Бабхинском полигонах, так и не началась, несмотря даже на поручение президента РФ Владимира Путина.

– Во-вторых, деятельность заказчика (правительство области) и подрядчика («Росгеология») в отношении этих отходов с течением времени вызывает все больше вопросов. В частности в связи с дополнительным соглашением, которое кардинально меняет проект и с большой вероятностью предполагает вывоз отходов с места их нынешней дислокации, – считают общественники.

Напомним, что Генеральная прокуратура РФ установила, что проект компании «ВЭб-Инжинирг», взятый за основу для ликвидации отходов БЦБК, не соответствует требованиям природоохранного законодательства. В связи с этим, правительство Иркутской области было вынесено представление для разработки техзадания на корректировку проекта. Результатом стало дополнительное соглашение, которое не предполагает омоноличивания отходов, как проект и предполагает ликвидацию карт-шламонакопителей на обоих полигонах и, соответственно вывоз отходов.

На слушаниях с сообщениями выступят представители Минприроды Иркутской области (со стороны заказчика работ), «РГ-Экологии» (со стороны подрядчика работ), института Земной коры СО РАН, Лимнологического института, института «СибГипроБум», общественности Байкальска и села Моты. Подтвердили своё участие в слушаниях представители Байкальской природоохранной прокуратуры, Контрольно-счётной палаты Иркутской области, представители исполнительной и законодательной власти территорий, прилегающих к озеру Байкал.

КООРДИНАТЫ:

Слушания начнутся в 10.00 в зале Учёного совета педагогического института Иркутского государственного университета по адресу: Иркутск, улица Нижняя набережная, 8.