В Иркутске на «Алтаргане» обсудят развитие этнотуризма в Байкальском регионе

Иркутск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Международная научно-творческая конференция «Этнокультурные бренды Байкальского региона» пройдёт в рамках международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» в Иркутске 5 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья.

В рамках конференции планируется возможность обсудить и обменяться опытом по таким темам и проблемам, как духовное и культурное наследие Байкальского региона, разработка мер по сохранению чистоты байкальской воды, развитие этнотуризма в Байкальском регионе.

Также будет затронут вопрос разработки межрегиональных и международных проектов, повышения и приоритета статуса национальных видов спорта Байкальского региона в системе общемировых видов спорта.

По итогам конференции будет издан сборник статей.