В Иркутске проходит форум «Время отдыхать на Байкале»

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 марта открылся форум «Время отдыхать на Байкале». Его организаторами выступили Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Байкальский банк Сбербанка, правительство Иркутской области и региональное агентство по туризму.

Президент ТПП ВС Алексей Соболь выразил благодарность всем партнерам, участвующим в проведении этого мероприятия.

Он напомнил, что идея форума зародилась в прошлом году во время презентации Иркутской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

– Мы решили провести не стандартную презентацию, как другие регионы, а организовать параллельно с ней серию круглых столов, – отметил он. – И наибольший интерес вызвал круглый стол, посвященный вопросам предпринимательства в сфере туристического бизнеса. И было решено продолжить обсуждение вопроса уже в Иркутске.

Он подчеркнул, что программа форума будет интересной, насыщенной, с обсуждением самых актуальных и важных проблем, связанных с развитием региона и туризма на его территории.

Как отметил председатель Байкальского банка Сбербанка России Александр Абрамкин, задача участников форума – обсудить вопрос, как развивать туризм, не разрушая при этом имеющиеся в регионе природные богатства.

– Для этого нужно сформировать комплексный подход и рассмотреть проблему с разных сторон, – подчеркнул он.

Председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева отметила, что участники турбизнеса в первую очередь заинтересованы в экологичности и сохранении Байкала.

– Те, кто говорит, что это не так – люди, крайне далекие от сферы турбизнеса, – подчеркнула она.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов отметил, что в последнее время наметилась тенденция, когда правила ведения бизнеса и развития экономики не только обсуждаются, но и начинают соблюдаться.

– Поэтому сейчас особенно важно рассмотреть вопросы развития туризма с соблюдением природоохранного законодательства, – подчеркнул он.

– Сейчас идет перезагрузка всей нашей деятельности на Байкале, – сказал депутат Государственной думы Сергей Тен.

Он отметил, что для благополучного развития на его побережье туризма необходим пересмотр ряда федеральных нормативно-правовых актов, и сейчас этот процесс начался.

В то же время еще один депутат Госдумы Михаил Щапов подчеркнул, что для государства на федеральном уровне сегодня развитие туризма не является приоритетным направлением. Поэтому регионам самим нужно проявлять активность в этом направлении.

Напомним, форум начался с пленарного заседания. Вторая его часть будет состоять из четырех секций, где будут обсуждаться разные актуальные темы, связанные с развитием туризма на Байкале.