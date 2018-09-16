ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Байкал
17.09.2018

В Иркутске выбирают лучшие проекты событийного туризма в Сибири и на Дальнем Востоке

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 сентября проходит финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В мероприятии принимают участие 78 проектов из 10 регионов.

Всего было заявлено 116 проектов из 14 регионов. Предварительный отбор прошли только лучшие, а 17 сентября из них выберут тех, кто отправится в финал всероссийского конкурса, рассказал журналистам основатель премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов.

Участники регэтапа конкурса за 10 минут должны презентовать свои туристические событий в городах и сёлах. Жёсткого количества финалистов у организаторов нет, в него пройдут лучшие из лучших.

– Мы постараемся по максимуму отобрать для общенационального финала. Сибирь и Дальний Восток за предыдущие шесть лет очень хорошо выступали в национальных финалах премии. В прошлом году многие события из Иркутской области стали лауреатами. Мы планируем отобрать ориентировочно 40-45 проектов, но если эта цифра будет больше, я буду только рад, – сказал Геннадий Шаталов.

По его словам, сейчас событийный туризм является драйвером развития туризма в регионах, поскольку яркие мероприятия позволяют быстрее привлечь внимание как в информационном поле, так и в туристском сообществе. Особенно это было заметно на примере Чемпионата мира по футболу-2018, который проходил в России. Однако главная цель премии – заинтересовать российского туризма путешествиями по своей стране и в соседние регионы.

Стоит отметить, что Иркутск уже второй год подряд принимает конкурс. По словам Геннадия Шаталова, во многом благодаря руководителю агентства по туризму Иркутской области Екатерине Сливиной и властям города.

– Я уверен, что та политика, которая реализуется на территории Иркутской области при поддержке правительства и администрации города, будет только усиливаться. В туризме нельзя сбавлять обороты по продвижению своих достопримечательностей, регионального туристического продукта, потому что мода быстро меняется, постоянно нужно находиться в движении, развитии, придумывать что-то новое, больше и активнее об этом рассказывать. Сегодня поток туристов есть, завтра он может уйти на соседние регионы, потому что конкуренция в туризме достаточно высока, – говорит основатель премии Russian Event Awards.

Кстати, из общего числа участников почти половина – это проекты из Иркутской области. Регион представляют 35 событий. Как отметила Екатерина Сливина, за последние несколько лет Иркутская область сделала большой рывок в области событийного туризма. В целом это направление одно из приоритетных в регионе.

– Помимо популяризации территории, одна из наиболее важных задач событийного туризма – это сглаживание туристической сезонности. Мы считаем, что нужно развивать те проекты, которые проводятся во внесезон. Тогда это, во-первых, выровняет загрузку гостиниц, во-вторых, приедет большее количество туристов, а это, соответственно, больше налоговых отчислений, – говорит она.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске