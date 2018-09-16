В Иркутске выбирают лучшие проекты событийного туризма в Сибири и на Дальнем Востоке

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 сентября проходит финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В мероприятии принимают участие 78 проектов из 10 регионов. Всего было заявлено 116 проектов из 14 регионов. Предварительный отбор прошли только лучшие, а 17 сентября из них выберут тех, кто отправится в финал всероссийского конкурса, рассказал журналистам основатель премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов. Участники регэтапа конкурса за 10 минут должны презентовать свои туристические событий в городах и сёлах. Жёсткого количества финалистов у организаторов нет, в него пройдут лучшие из лучших. – Мы постараемся по максимуму отобрать для общенационального финала. Сибирь и Дальний Восток за предыдущие шесть лет очень хорошо выступали в национальных финалах премии. В прошлом году многие события из Иркутской области стали лауреатами. Мы планируем отобрать ориентировочно 40-45 проектов, но если эта цифра будет больше, я буду только рад, – сказал Геннадий Шаталов. По его словам, сейчас событийный туризм является драйвером развития туризма в регионах, поскольку яркие мероприятия позволяют быстрее привлечь внимание как в информационном поле, так и в туристском сообществе. Особенно это было заметно на примере Чемпионата мира по футболу-2018, который проходил в России. Однако главная цель премии – заинтересовать российского туризма путешествиями по своей стране и в соседние регионы. Стоит отметить, что Иркутск уже второй год подряд принимает конкурс. По словам Геннадия Шаталова, во многом благодаря руководителю агентства по туризму Иркутской области Екатерине Сливиной и властям города. – Я уверен, что та политика, которая реализуется на территории Иркутской области при поддержке правительства и администрации города, будет только усиливаться. В туризме нельзя сбавлять обороты по продвижению своих достопримечательностей, регионального туристического продукта, потому что мода быстро меняется, постоянно нужно находиться в движении, развитии, придумывать что-то новое, больше и активнее об этом рассказывать. Сегодня поток туристов есть, завтра он может уйти на соседние регионы, потому что конкуренция в туризме достаточно высока, – говорит основатель премии Russian Event Awards. Кстати, из общего числа участников почти половина – это проекты из Иркутской области. Регион представляют 35 событий. Как отметила Екатерина Сливина, за последние несколько лет Иркутская область сделала большой рывок в области событийного туризма. В целом это направление одно из приоритетных в регионе. – Помимо популяризации территории, одна из наиболее важных задач событийного туризма – это сглаживание туристической сезонности. Мы считаем, что нужно развивать те проекты, которые проводятся во внесезон. Тогда это, во-первых, выровняет загрузку гостиниц, во-вторых, приедет большее количество туристов, а это, соответственно, больше налоговых отчислений, – говорит она. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... екатерина сливина

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