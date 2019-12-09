В Иркутской области стартовал зимний туристический сезон на Байкале

Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в минувшие выходные стартовал зимний туристический сезон на Байкале.

Торжественными массовыми спусками были официально открыты трассы горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Слюдянском районе. В этом году к традиционному спуску-параду с участием инструкторов, учеников спортшкол и гостей курорта добавился ночной огненный спуск, который закончился пиротехническим шоу и салютом. В мероприятии приняли участие более 2500 человек.

А в поселке Листвянка Иркутского района прошел Большой Байкальский Спорт Квест. Массовый праздник уже в четвертый раз организует автономная некоммерческая организация «Живи на Байкале» по заказу агентства по туризму Иркутской области и при поддержке администрации Иркутского района, радио МСМ, а также спортклуба «Весна».

За главный приз – 50 тысяч рублей – боролись 13 команд, в состав которых вошли больше 130 человек. В течение дня участники должны были на время пройти 16 локаций, где их ждали интеллектуальные, творческие и спортивные задания.

Идея проекта – через игровую форму показать разнообразие мест отдыха и развлечений в Листвянке зимой, пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей и гостей Иркутской области к семейному отдыху на Байкале.

Победителем Большого Байкальского Спорт Квеста-2109 стала команда администрации Иркутского района. Свой выигрыш – 50 тысяч рублей – участники решили передать на благотворительность.

– С каждым годом масштаб мероприятия растет, все больше людей интересуются и хотят принять участие в квесте. Это говорит о том, что такой формат развлечения и отдыха на Байкале востребован. И хотя пройти испытания нелегко, у команд остается много положительных впечатлений и воспоминаний, все получают отличный заряд энергии и знакомятся с теми возможностями, которые сегодня есть у представителей туристического бизнеса в Иркутском районе, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Она также отметила, что поток туристов на Байкал в зимний сезон ежегодно увеличивается. Так в первом квартале 2019 года общее количество туристских прибытий в регион по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 3,6% и составило 326,9 тысячи человек. В новом сезоне, по прогнозам специалистов, эта тенденция сохранится.