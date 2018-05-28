В Иркутской области в 2018 году изъяли 660 килограммов запрещенной к вылову рыбы

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за четыре месяца 2018 года в ходе 580 рейдов было изъято 660 кг запрещенного к добыче омуля и других видов рыбы. На виновных наложены штрафы на общую сумму 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

Было выявлено 315 административных нарушений, изъято шесть единиц водного транспорта, 176 рыболовных сетей. Взыскано и поступило в местные бюджеты 934 тысячи рублей – с учетом штрафов, наложенных в 2017 году. Кроме того, предъявлено исков в возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам, на сумму 263 тысячи рублей, из которых уже взыскано 94%.

Также три материала направлены правоохранителям для привлечения виновных к уголовной ответственности – речь о незаконном вылове омуля, хариуса, щуки в Иркутском и Ольхонском районах.

Эту информацию на втором в 2018 году заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Иркутской области озвучил замначальника отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин.

Он подчеркнул, что наибольшее число правонарушений, связанных с незаконным оборотом водных биоресурсов, выявлено в Иркутском, Братском, Балаганском, Усть-Илимском и Усольском районах.

Напомним, с 1 октября 2017 года вступили в силу изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна: введен запрет на промышленную добычу (вылов) байкальского омуля в озере Байкал и впадающих реках, также запрещен любительский лов омуля за исключением добычи со льда озера Байкал с использованием бормашовой уды.

– В то же время остались другие источники поступления байкальского омуля в торговые точки региона. Запрет не коснулся остальных водоемов Иркутской области, в том числе Иркутского, Братского, Усть-Илимского водохранилищ, впадающих в них рек и притоков, – пояснил Ринат Енин. – Так, для промышленного рыболовства на Братском и Усть-Илимском водохранилищах ежегодно выделяется квота на вылов омуля. Любительский вылов омуля в этих водоемах также разрешен, за исключением нерестового периода с 20 августа по 20 ноября.

Кроме того, в Иркутскую область также поступает омуль, добытый в других регионах, в первую очередь из республики Саха (Якутия).

Между тем, напомним, на днях проводился очередной рейд по выявлению незаконно добытого омуля – выяснилось, что в нескольких торговых местах в Листвянке и Иркутске байкальский омуль продавали под видом пеляди.