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Новости Байкала на сайте ИА Телеинформ
|11.05.2020
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В Иркутской области все реки и южный Байкал вскрылись ото льда
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Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 8 мая на реках области завершилось вскрытие ото льда, отмечается преимущественно понижение уровня воды на 15-40 см. Об этом сообщили в региональном УГМС.
В южной акватории озера Байкал местами произошло очищение ото льда. В средней акватории озера наблюдаются ледяная каша, битый лёд, навалы льда на берегах, разводья.
В северной акватории озера, говорят в УГМС по Иркутской области, остаются ледяные поля 10-20 %, битый лёд, навалы льда на берегах.