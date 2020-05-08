В Иркутской области все реки и южный Байкал вскрылись ото льда

Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 8 мая на реках области завершилось вскрытие ото льда, отмечается преимущественно понижение уровня воды на 15-40 см. Об этом сообщили в региональном УГМС.

В южной акватории озера Байкал местами произошло очищение ото льда. В средней акватории озера наблюдаются ледяная каша, битый лёд, навалы льда на берегах, разводья.

В северной акватории озера, говорят в УГМС по Иркутской области, остаются ледяные поля 10-20 %, битый лёд, навалы льда на берегах.