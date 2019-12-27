В Ольхонском районе на территории памятника археологического наследия устроили кемпинг

Ольхонский район, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе в нацпарке на территории памятника археологического наследия устроили кемпинг.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, нарушение было обнаружено в ходе проверки Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры.

– На территории Прибайкальского национального парка, в границах памятника археологического наследия – «Стоянка Итырхей» осуществлялась деятельность по предоставлению услуг кемпинга «Солнечный берег+» с грубыми нарушениями закона, – сообщает пресс-служба ведомства.

Собственник рекреационного объекта, несмотря на прямой запрет на земляные работы в границах исторически значимой местности эпохи мезолита, использовал «варварский» по отношению к уникальной экологической системе подход, оборудовал территорию уличными туалетами, кабинками для личной гигиены.

Без подтверждения герметичности ям для сбора жидких отходов организована коммерческая деятельность по предоставлению рекреационных услуг, в результате которой произошло загрязнение почвы.

Благодаря комплексу мер прокурорского реагирования деятельность, нарушающая закон, прекращена. При этом, ответчик, категорически не соглашаясь с решением суда о взыскании с него ущерба в размере 100 тысяч рублей, оспаривал постановление вплоть до кассационной инстанции.

Определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (Кемерово) решение Ольхонского районного суда оставлено без изменения. Ущерб окружающей среде возмещен в полном объеме.