В поселке Листвянка на Байкале снесут незаконный развлекательный центр

Иркутский район, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд 24 января удовлетворил иск прокурора Иркутского района об обязании ООО «Байкальский острог» снести самовольно возведенный объект незавершенного капитального строительства на берегу Байкала в поселке Листвянка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Поводом для предъявления иска в суд послужили результаты прокурорской проверки, проведенной по обращению жителей поселка, поступившего на личный прием прокурора Иркутской области в приемной президента Российской Федерации. Жители Иркутского района жаловались на нарушения градостроительного и природоохранного законодательства при строительстве развлекательного центра в прибрежной полосе озера Байкал на земельном участке по улице Академическая.

– В ходе проверки установлено, что земельный участок, на котором строился развлекательный центр общей площадью 5,6 тысяч квадратных метров, находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, входит в границы водоохранной зоны озера Байкал, расположен в прибрежной защитной полосе озера, где строительство зданий и сооружении прямо запрещено законом, – подчеркнули в ведомстве.

Вопреки доводам ответчика о том, что у него имеется разрешение на строительство, прокуратура в суде доказала, что это обстоятельство не имеет значения при наличии законодательного запрета осуществлять строительство в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

В результате суд вынес решение о сносе незаконного строения.