В Приангарье и Бурятии за пять дней очистили от мусора более 30 километров побережья Байкала

Иркутская область, Бурятия, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Участники акции «Безопасный Байкал» очистили с 6 по 10 августа свыше 30 километров береговой линии озера в Бурятии и Иркутской области, проинструктировали о правилах поведения на воде более 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в течение пяти дней работу вели десятки ведомств, одновременно по нескольким направлениям деятельности. Госинспекторы по маломерным судам совместно с полицией патрулировали акваторию в рамках профилактической акции «Вода – безопасная территория». В ходе работы инспекторов выявлено более 40 административных правонарушений, три судна помещены на штрафстоянку.

В рамках экологической акции «Чистый берег» спасатели, представители ОНФ и других общественных организаций и волонтеры очистили от мусора более 30 километров береговой линии, мест массового отдыха. Водолазы Байкальского и Сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России убрали хлам со дна Байкала на площади свыше 2000 квадратных метров.

Кроме того, сделано более полутысячи подворовых и поквартирных обходов социально-неблагополучных семей в целях инструктажа по мерам безопасности на водных объектах. Всего проинструктированы с распространением памяток порядка 10 тысяч человек. Профилактические занятия прошли на туристических базах и в детских оздоровительных лагерях, охватив при этом боле трех тысяч отдыхающих.

Отмечается, что акция получит широкое распространение и приобретет статус ежегодного массового мероприятия, в рамках которого специалисты взаимодействующих ведомств объединятся для более эффективной профилактической и экологической деятельности, а граждане смогут внести свой вклад в общее дело обеспечения безопасности озера Байкал.