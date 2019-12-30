В Прибайкальском нацпарке незаконно построили три гостиницы

Ольхонский район, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура требует снести три туристических объекта, незаконно построенных на территории Прибайкальского нацпарка в Центральной экологической зоне озера Байкал.

– Несмотря на регулярное освещение в СМИ итогов проверок незаконных рекреационных комплексов, громкий судебный процесс о сносе крупнейшей туристической базы на острове Ольхон «Байкалов Острог», буквально в пешей доступности от этого объекта за прошедший год возведены новые гостиницы – отель «Долгожитель», гостевые дома «Гостиный двор» (он же «Вдохновение») и «Флагман», – поясняют в надзорном ведомстве.

Как сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры, гражданские дела рассматривает Ольхонский районный суд, в настоящее время вынесен запрет на экплуатацию всех этих построек.

Установлено, что разрешение на строительство и документы о вводе объектов в эксплуатацию владельцы в установленном законном порядке не оформляли, а занятые земельные участки и вовсе не предназначались для осуществления какой-либо коммерческой деятельности. Государственная экологическая экспертиза проектной документации не проводилась. Кроме того, предприниматели проигнорировали противопожарные требования и начали принимать туристов, нарушая правила пожарной безопасности.

– Учитывая, что постройки возведены с нарушением градостроительных, природоохранных норм, пребывание в них несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, прокуратурой в суд направлены исковые заявления о сносе и демонтаже туристических объектов, – отмечают в ведомстве.