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04.04.2019

В Прибайкальском нацпарке раньше времени проснулись медведи

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В южной части Прибайкальского национального парка медведи проснулись примерно на две недели раньше обычных сроков. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Следы медведя встретились 24 марта в Байкальском лесничестве. Специалисты раннее пробуждение хищника объясняют малоснежной зимой и весенними оттепелями. Первыми всегда просыпаются одиночные взрослые самцы, самки с медвежатами выходят из берлог на месяц позже.

Сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова рассказала, что первые несколько дней проснувшийся медведь проводит возле берлоги: лежит, греясь на весеннем солнце, пьёт талую воду, совсем немного ест, причём малосъедобную пищу – мох с побегами брусники, гнилушки пней и т.п.

– Вскоре организм зверя «включается» в работу после продолжительного зимнего сна и у медведя «просыпаются» аппетит и голод, – уточнила она.

В этот период медведи Прибайкальского национального парка переходят на южные уже бесснежные склоны гор, где выкапывают корневища многолетних растений, переворачивают камни, валежины и гнилые пни в поисках личинок насекомых. Не брезгуют и падалью, посещая места зимних волчьих охот, а также подножия скальных обрывов, с которых зимой падают копытные при сходе снежных лавин. В северной части Байкала медведи выходят на лёд, чтобы поживиться нерпами и их детенышами – иногда медвежьи следы встречаются в нескольких десятках километрах от берега.

При наличии наста они результативно охотятся и на копытных. В Байкальском лесничестве медведи регулярно посещают подкормочные площадки для кабанов, где не только поедают зерно, но и ловят самих кабанов.

Ранневесенний период – самый трудный в жизни бурых медведей. Именно в это время они сильно худеют и тратят много энергии на поиски корма. Но уже совсем скоро юго-восточные склоны Приморского и Байкальского хребтов покроются первой зеленью, которая станет основой медвежьего рациона до начала лета.

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