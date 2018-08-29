В пятерку самых популярных у туристов малых городов вошел Байкальск

Байкальск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальск вошел в ТОП-5 популярных у туристов малых городов России летом 2018 года. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Также среди самых популярных у туристов малых городов лета-2018 – Суздаль во Владимирской области, Сортавала в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области и Жигулевск в Самарской области.

По данным Tvil.ru, туристы путешествовали летом в Байкальск в среднем на пять дней и тратили на проживание 2,6 тысячи рублей в сутки на семью.

Рейтинг подготовлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 1 июня по 31 августа 2018 года.