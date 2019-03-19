В рамках выставки «Байкалтур» в Иркутске впервые пройдет форум «Время отдыхать на Байкале»

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках 22-й выставки «Байкалтур» в Иркутске впервые пройдет форум «Время отдыхать на Байкале». Напомним, выставка «Байкалтур» в 2019 году пройдет с 28 по 30 марта. О том, что в рамках нее запланировано, 20 марта рассказали президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко, руководитель департамента маркетинга ОАО «Сибэкспоцентр» Олеся Васильченко. Алексей Соболь отметил, что идея форума «Время отдыхать на Байкале» возникла во время презентации Иркутской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Тогда в рамках мероприятия было организовано очень активное обсуждение с участием членов двух комитетов ТПП РФ. И самые бурные дебаты возникли именно на секции, посвященной туризму на Байкале. – Тогда появилась идея провести форум на берегах Байкала с участием экспертов, депутатов Госдумы, гостей из соседней Бурятии, которые сталкиваются с такими же проблемами, – говорит президент ТПП ВС. Он рассказал, что на форуме предполагается обсудить вопросы экологии, законодательства, работы турбизнеса, проблемы пользования водоохранной зоной. Екатерина Сливина сообщила, что в первый день выставки в ее рамках планируется провести форум «Время отдыхать на Байкале». Также в рамках «Байкалтура» запланированы мероприятия образовательного проекта «Создание и продвижение турпродуктов», также второй год подряд будут проходить семинары и секции школы гидов. Помимо этого, запланировано обсуждение гастрономического туризма, кулинарных проектов, путеводителя по сибирской кухне. Также в программу выставки впервые включен конкурс «Серебряный путешественник» – викторина для представителей старшего поколения на знание туристско-рекреационных возможностей Иркутской области. Олеся Васильченко отметила, что ожидается около 90 участников выставки – как из России, так и из Китая, Кореи, Монголии, Кыргызстана. Активное участие в проекте принимает Байкальский банк Сбербанка РФ, представители которого будут выступать модераторами на площадке форума. Как пояснила Наталья Волощенко, экономика ни одного государства или региона не может полноценно развиваться без развития туризма: – В наше время люди стали очень мобильными. Они выбирают, куда хотят ехать отдыхать, учиться или заниматься чем-то еще – и отправляются туда на самый разный срок – от пары дней до нескольких лет. И они везут с собой свою экономику. Но при выборе направления они учитывают многие факторы, включая уровень комфорта, безопасности, экономической целесообразности. Поэтому Сбербанк заинтересован в развитии туризма именно в Иркутской области. И его руководство понимает, что поодиночке этого никто не сможет сделать – ни власти, ни бизнес, ни банки. Это возможно только объединенными усилиями всех заинтересованных сторон. И при этом само направление очень перспективное. – Мы разговариваем с нашими клиентами, и многие из них сейчас начинают рассматривать туризм как одно из направлений развития их холдингов, – отмечает представитель Сбербанка. Марина Григорьева рассказала, что в рамках форума запланированы четыре секции. Первая посвящена экономическим возможностям и ограничениям развития туристического бизнеса на Байкале. Прежде всего, в ее рамках планируется обсудить проблемы природоохранного законодательства и то, в каких доработках оно нуждается. Как отметила Марина Григорьева, главная проблема – невозможность из-за неопределенностей в нормативных актах и отсутствия четких границ нацпарка создания полноценной дорожной и коммунальной инфраструктуры, которая должна обеспечить комфорт туристов. Остальные три секции будут посвящены, соответственно, качеству оказания гостиничных услуг в свете введения обязательной классификации отелей, проблемам кадров и образования сотрудников, финансовым инструментам поддержки малого и среднего бизнеса. Ожидается, что участие в форуме примут ведущие региональные и федеральные эксперты, депутаты Госдумы, представители областной власти и бизнеса. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей соболь

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