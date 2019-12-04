В районе Байкальска построят экотропу

Байкальск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд развития моногородов и администрация Байкальска поддержат проект финалиста конкурса «Добровольцы России» по строительству экотропы в горной местности Байкала.

Об этом стало известно на международном форуме добровольцев в Сочи, сообщает пресс-служба губернатора.

– Я вижу все больше неравнодушных людей в моногородах, их интересные проекты, эту энергию важно поддерживать. Проект по развитию экотропы поможет привлечь на Байкал туристов и создать интересный туристический бренд, – сообщила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

– Проект поможет изменить отношение жителей города и его гостей к Байкальску. Вместе с Фондом развития моногородов мы поддержим развитие экологического туризма в нашем регионе, – рассказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Отметим, что проект «Мы влюбляем в Байкал» представил на форуме его автор – 37-летний Евгений Рякитянский из Байкальска. Разработка предполагает строительство экотропы в горной местности Байкала. Участники проекта живут в палаточном лагере в условиях дикой природы и перемещают его по мере прокладки тропы. Цель проекта – туристические развитие горных территорий озера Байкал.