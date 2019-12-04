ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Байкал
05.12.2019

В районе Байкальска построят экотропу

Байкальск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд развития моногородов и администрация Байкальска поддержат проект финалиста конкурса «Добровольцы России» по строительству экотропы в горной местности Байкала.

Об этом стало известно на международном форуме добровольцев в Сочи, сообщает пресс-служба губернатора.

– Я вижу все больше неравнодушных людей в моногородах, их интересные проекты, эту энергию важно поддерживать. Проект по развитию экотропы поможет привлечь на Байкал туристов и создать интересный туристический бренд, – сообщила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

– Проект поможет изменить отношение жителей города и его гостей к Байкальску. Вместе с Фондом развития моногородов мы поддержим развитие экологического туризма в нашем регионе, – рассказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Отметим, что проект «Мы влюбляем в Байкал» представил на форуме его автор – 37-летний Евгений Рякитянский из Байкальска. Разработка предполагает строительство экотропы в горной местности Байкала. Участники проекта живут в палаточном лагере в условиях дикой природы и перемещают его по мере прокладки тропы. Цель проекта – туристические развитие горных территорий озера Байкал.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Байкал»:
В районе Байкальска построят экотропу05.12.2019
Байкальск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд развития моногородов и администрация Байкальска поддержат проект финалиста конкурса «Добровольцы России» по строительству экотропы в горной местности Байкала.
Сергей Тен: Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об уточнении объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории05.12.2019
2019-12-05-03-10-03
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен (фракция «Единая Россия»по итогам заседания Государственной Думы 4 декабря отметил, что законопроектом предусматривается освобождение ряда объектов социальной инфраструктуры от экологической экспертизы федерального уровня в двух зонах Байкальской природной территории – буферной и атмосферного влияния – за пределами границ расположенных на них ООПТ.
С начала 2019 года на льду Байкала зафиксировано 53 несчастных случая04.12.2019
-2019-53-
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года на льду Байкала зафиксировано 53 несчастных случая. Об этом рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Зинов.
В Восточных Саянах в 2019 году фотоловушки дважды засняли котёнка ирбиса по имени Гагарин04.12.2019
Бурятия, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - WWF России подтверждает постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии. Это семь взрослых ирбисов и один котёнок. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 3 декабря 2019 года03.12.2019
tur021219
Иркутская область до сих пор не получила в собственность объекты БЦБК для их дальнейшего сноса04.12.2019
2019-12-03-10-37-53
Байкальск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Совет кредиторов ОАО «БЦБК» до сих пор не передал в собственность Иркутской области здания и сооружения предприятия для последующего их демонтажа и рекультивации промышленной площадки. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе правительства региона.
На Байкале на полуострове Святой Нос зафиксировано слабое землетрясение03.12.2019
Бурятия, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Слабый подземный толчок зафиксировала геофизическая служба в ночь на 2 декабря на байкальском полуострове Святой Нос в Бурятии. Данные об этом содержатся на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
СМИ: испанец, в 2018 году едва не замерзший по пути из Магадана на Байкал, намерен повторить путешествие03.12.2019
-2018-
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес намерен вновь попытаться доехать на велосипеде из Магадана на Байкал. В прошлом году турист едва не замерз насмерть в пути. Об этом сообщает «Российская газета».
В «Заповедном Прибайкалье» поймали двух браконьеров с оружием02.12.2019
2019-12-02-04-59-13
Ольхонский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Еланцынском лесничестве инспекторы «Заповедного Прибайкалья» пресекли два случая браконьерства на территории Прибайкальского нацпарка.
Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале намечен на март 2020 года29.11.2019
-2020-
Иркутский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале проведут в посёлке Листвянка Иркутского района в марте 2020 года. Тогда же впервые состоится мировой патт по байкальскому льду. Об этом сообщает пресс-служба «Зимниады».
Николай Валуев предлагает в качестве эксперимента запретить продажу моющих средств на Байкале28.11.2019
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Николай Валуев намерен обратиться в Минприроды и Минпромторг с инициативой в качестве эксперимента полностью прекратить продажу моющих средств с фосфатами на Байкальской природной территории. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Туристический ледовый маршрут у Ольхона пройдёт от Куркутской бухты до Узур28.11.2019
Ольхонский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый официальный ледовый маршрут в Ольхонском районе проходит паспортизацию. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Инспекторы Прибайкальского нацпарка будут патрулировать акваторию Малого моря зимой28.11.2019
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С января 2020 года патрулирование акватории Малого моря Байкала кроме сотрудников ГИМС будут вести госинспекторы Прибайкальского нацпарка. Такие рейды будут проводиться впервые, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
На «Байкалтуре-2020» огласят векторы развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года28.11.2019
2019-11-28-05-01-10
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На ежегодной выставке «Байкалтур», которая будет проходить с 26 по 28 марта 2020 года, огласят стратегию-2035 – векторы развития внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщает пресс-служба «Сибэкспоцентра».
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 26 ноября 2019 года26.11.2019
tur261119
На песню об экологической катастрофе на Байкале выпустили клип26.11.2019
2019-11-26-06-03-27
Интернет, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская певица Екатерина Иванчикова, выступающая под псевдонимом IOWA, выпустила клип на песню «Маяки», посвящённую экологическим проблемам Байкала.
«Заповедное Прибайкалье» выпустило путеводитель по Прибайкальскому нацпарку25.11.2019
2019-11-25-04-34-45
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» впервые выпустило туристический путеводитель по Прибайкальскому национальному парку.
На Горе Соболиной в Байкальске 7 декабря состоится открытие сезона «Точка отрыва 2.0»25.11.2019
Байкальск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ведущий туроператор Иркутской области компания «Гранд Байкал» 7 декабря открывает новый горнолыжный сезон «Точка отрыва 2.0.» в Байкальске.
В Забайкальском нацпарке определили потенциал вторсырья25.11.2019
2019-11-24-07-18-13
Бурятия, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском нацпарке выяснили, каких отходов больше всего остаётся после туристов. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал».
Спецпредставитель президента Сергей Иванов: работа по поиску технологии утилизации отходов БЦБК провалена22.11.2019
2019-11-22-04-57-54
Байкальск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Технология, которая позволит безопасно утилизировать отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), пока не найдена. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова сообщают РИА-Новости.
Волонтеры экоакции «Праздник чистоты» на Байкале соберутся в Иркутске 22 ноября22.11.2019
2019-11-21-10-28-57
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский слет-2019 экологической акции на берегу Байкала «Праздник чистоты» пройдет в Иркутске 22 ноября. Мероприятие пройдет в КДЦ «Художественный». Об этом сообщают организаторы.
За время нереста байкальского омуля в 2019 году браконьеры успели выловить рыбы почти на 13 миллионов рублей21.11.2019
-2019-13-
Иркутская область, Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на пресс-конференции 21 ноября озвучили итоги нереста омуля в Байкальском регионе за 2019 год. Впервые нерест проходил в новых условиях – такса за один добытый хвост выросла почти в 15 раз, а нарушителей ловили, в том числе, при помощи высокотехнологичного дрона.
Михаил Щапов: на прибайкальских территориях не должно быть объектов, угрожающих озеру21.11.2019
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по экологии и охране окружающей среды 20 ноября рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, корректирующий режим экологической экспертизы на прибайкальских территориях. Законопроект № 687768-7 внесен в Госдуму правительством России в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 14 августа 2017 года № Пр-1602 по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, которое прошло 4 августа 2017 года.
Сергей Тен заявил о том, что согласован перечень объектов соцназначения у Байкала, которые освободят от федеральной экологической экспертизы21.11.2019
2019-11-21-01-39-26
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен принял участие в заседании комитета по экологии и охране окружающей среды, где был согласован перечень объектов социального назначения, которые будут освобождены от экологической экспертизы федерального уровня в двух зонах Байкальской природной территории – буферной и атмосферного влияния. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату20.11.2019
Ольхонский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату. Об этом они рассказали на встрече с жителями села Онгурён Ольхонского района, сообщает пресс-служба учреждения.
В Ольхонском районе снесут турбазу «Два бегемота»20.11.2019
2019-11-20-04-53-27
Ольхонский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд оставил без изменения решение суда низшей инстанции о сносе туристической базы «Два бегемота» в Центральной экологической зоне Байкала.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 19 ноября 2019 года19.11.2019
tur191119
Немецкая компания разрабатывает круизы по Байкалу19.11.2019
2019-11-19-04-01-42
Бурятия, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Немецкая компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» разрабатывает круизы по озеру Байкал. Об этом сообщает пресс-служба агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Экотуры по байкальским нацпаркам можно будет составлять самостоятельно18.11.2019
Иркутская область, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды РФ работают над созданием информационного портала, где можно будет самостоятельно сформировать тур по паркам, заповедникам и заказникам России. Об этом со ссылкой на советника департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрея Донских сообщает НСН.
Турсезон-2019 на Байкале: паводки, китайцы и «дикари»18.11.2019
2019-11-18-04-33-09
Иркутская область, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области завершился высокий туристический сезон. В этом году он был осложнен природными катастрофами, все лето происходившими в регионе – паводками и пожарами. Эксперты подводят предварительные итоги.
В бурятском поселке Танхой на берегу Байкала построят гостевой комплекс15.11.2019
Бурятия, Москва, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство гостевого комплекса в поселке Танхой республики Бурятия и выдали положительные заключения.
Две свалки ликвидировали неподалеку от Байкала под контролем судебных приставов15.11.2019
2019-11-15-05-10-35
Ольхонский район, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Две свалки твердых коммунальных отходов на прилегающей к Байкалу территории ликвидировали под контролем судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
В Иркутской области задержали автомобиль, везший 400 штук омуля13.11.2019
-400-
Иркутская область, 13.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские на автодороге Хужир – Еланцы – Иркутск задержали автомобиль, в багажнике которого обнаружено свыше 400 рыб. Экспертиза показала, что это замороженный омуль, предположительно незаконно добытый на территории Прибайкальского национального парка в акватории озера Байкал.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 12 ноября 2019 года12.11.2019
tur121119
В Байкальском заповеднике за 2019 год окольцевали 119 видов птиц12.11.2019
Бурятия, 12.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на станции кольцевания птиц «Байкальская» в Бурятии было окольцовано 6 тысяч 468 птиц 119 видов. Из них 5 тысяч 920 птиц окольцовано на станции и 548 птиц - на второй точке в посёлке Танхой. Об этом сообщается на странице станции в соцсети «ВКонтакте».
Читать все новости раздела «Байкал»
Новости байкальского туризма
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске