В Росгеологии объяснили, зачем работы по отходам БЦБК нужно было начать с нуля

Байкальск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Решение приостановить рекультивацию отходов БЦБК по первоначальному проекту, который предполагал омоналичивание шлам-лигнина, и начать исследования с самого начала было продиктовано тем, что до сих пор не известен состав отходов в картах-накопителях комбината. Об этом 18 сентября на публичных слушаниях рассказал заместитель генерального директора ООО «РГ-Экология» Глеб Писарев.

Напомним, в ноябре 2017 года региональные власти заключили контракт с Росгеологией, но в марте 2018 года стало понятно, что вести работы по существующему проекту нельзя. Потому между Минприроды Иркутской области и Росгеологией было заключено дополнительное соглашение о том, что предприятие за свой счёт проведёт исследования для определения возможных вариантов технологии рекультивации отходов.

– Когда мы выезжали на освидетельствование карт зимой 2017 года, был зафиксирован факт того, что сброс отходов продолжается. Соответственно, мы не можем со 100-процентной уверенностью сказать, сколько отходов там хранится. В том числе, никто не знает, в каком процентном соотношении находится зола и шлам-лигнин, какие ещё отходы были сброшены за последние 50 лет в эти карты, – пояснил представитель «РГ-Экология».

Он также напомнил, что отходы – это не только твёрдые вещества, но и надшламовая вода, которую предполагалось очищать с помощью очистных сооружений БЦБК. Сейчас городские КОСы Байкальска не готовы принять эту воду.

Ранее сообщалось, что в картах-накопителях БЦБК содержится, по примерным подсчётам, 6 млн кубических метров отходов, из низ 4 млн – твёрдые вещества. Специалисты Росгеологии проводят опытные мероприятия. Как сообщил Глеб Писарев, их планируется завершить до 30 октября 2018 года. Пробы специалисты возьмут со всех карт. Все результаты планируется получить к третьей-четвёртой неделе ноября.

– К этому времени мы поймём всю ситуацию на полигонах, только после этого мы сможем предложить какую-либо технологию, – сказал замдиректора «РГ-Экологии». Соответственно, проекта рекультивации, пока специалисты предприятия самостоятельно не разложат на составные элементы скопившиеся отходы, нет, он будет разработан позже.