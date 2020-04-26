В Селенгу скатилось число личинок омуля, равное показателям последних пяти лет

Иркутская область, Бурятия, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На реке Селенга скатилось 1,2 миллиарда личинок омуля. Показатель равен числу за последние пять лет, рассказал 24 апреля на пресс-конференции представитель Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Андрей Бобков. – Работы по оценке численности личинок, скатывающихся с естественных нерестилищ, у нас завершаются только на Селенге, к концу апреля они будут завершены. Скат в этом году начался на 10 дней раньше обычного, на что повлияла тёплая весна, – сказал он. – Предварительные данные нас очень порадовали. Прошлой осенью омуль зашёл и продвигался очень быстро, поднялся выше Улан-Удэ на верхние нерестилища, где вызреваемость икры высокая, к тому же слабее браконьерский пресс. В общем омуль очень хорошо отнерестился осенью, и весной мы фиксируем очень высокий скат. Что касается других рек, где нерестится омуль, то там работы ещё не начались. На северный Байкал исследователи планируют направиться в самом конце апреля, где проверят состояние популяции личинок в реках Кичера и Верхняя Ангара. Работы идут в штатном режиме, несмотря на распространение коронавируса. Вместе с тем Андрей Бобков отметил, что нынешние личинки превратятся в промысловую рыбу на третий-четвёртый года, а как производители вернутся в Селенгу через шесть-семь лет. Потому пока говорить об отмене запрета на вылов омуля делать рано. – Что касается численности самого омуля, то отдельно запасы по Селенге можно отследить только по нерестовому стаду. Допустим, последние два года производителей было около 600 тысяч. Самая низкая численность была в 2016 году, когда в Селенгу зашло менее 300 хвостов, – сказал Андрей Бобков. – Но мы оцениваем численность запаса омуля по всему Байкалу. Его биомасса за последние два года была на уровне 7,5 тысяч тонн. Это очень и очень мало. Это в три раза ниже средних многолетних значений. Однако, это не значит, что весь омуль, который есть в продаже, – незаконный. Как отметил заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин, на муниципальном рынке в том же посёлке Листвянка Иркутского района по результатам рейдов установлено, что весь товар имеет сопроводительные ветеринарные документы. – На сегодняшний день законно добывать омуль в промышленных масштабах могут коренные малочисленные народы. Это несколько общин в Северобайкальском и Баргузинском районах. Им выдаётся разрешение, есть определённые квоты. На рынке, в принципе, может быть эта рыб, – говорит он. – Но я не исключаю, конечно, что недобросовестные продавцы, пользуясь тем, что большинству сложно отличить омуля от пеляди могут выдавать её за байкальский эндемик. Тем более, что пеляди достаточно много поступает в регион, в том числе, с Красноярского края и Новосибирской области. Вместе с тем, также нельзя исключать, что под видом законно добытого омуля продаётся браконьерский. Ситуацию и дальше будут держать на контроле. Напомним, с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов омуля. Он не распространяется на коренные и малочисленные народы региона для личных нужд, а также на подлёдный лов. Норма добычи ограничена 5 кг в сутки на одного человека. То есть любительский и спортивный вылов байкальского омуля весной и осенью, в том числе, «на подсветку» с судов, запрещен полностью. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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