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20.04.2018

В Слюдянке передано в суд дело о сбросе сточных вод в приток Байкала

Слюдянка, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянский районный суд передано дело в отношении ООО «Стоки», сбрасывавшего сточные воды в реку, впадающую в озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-слжуба СУ СКР по Иркутской области.

Предварительным следствием установлено, что с 2015 по 2017 годы директор компании не предпринимал меры к обеспечению бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы канализации Слюдянки.

– Это привело к загрязнению в системе очистных сооружений, эксплуатируемых ООО «Стоки». В результате недоочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и угрозу причинения существенного негативного воздействия на качество поверхностной воды и водного объекта рыбохозяйственного значения реки Похабиха, впадающей в озеро Байкал, – сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры Слюдянского района, а также сотрудниками Межрайонной Западно-Байкальской природоохранной прокуратуры удалось установить все обстоятельства совершенного преступления и собрать неоспоримые доказательства, подтверждающие вину лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

По результатам расследования обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

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