В трёх заливах и одной бухте Малого Моря Байкала качество воды не соответствует СанПиНу

Ольхонский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Лимнологический институт СО РАН завершил второй этап исследования санитарно-микробиологического состояния акватории Малого Моря. Об этом сообщает пресс-служба Фонда озера Байкал, выделившего грант на эту работу.

Ученые в августе 2018 года отобрали пробы пробы поверхностного и придонного слоев заливах Хужирский, Мухор, Хужир-Нугайский, Куркут, Хул, Загли, Тутай и бухте Базарная. Так как воды озера Байкал используются для питьевых, хозяйственно-бытовых нужд и рекреации, оценку качества вод проводили по нормативным значениям санитарно-микробиологических показателей для объектов второй категории водопользования.

В результате учёные отметили неблагоприятное санитарно-микробиологическое состояние отмечено в четырёх из восьми исследованных заливов. Превышение норм по разным показателям наблюдали в бухте Базарная, заливе Мухор возле устья реки, в бухте Зуун-Хагун, в акватории залива Куркут. Также есть нарушения в заливе Загли, Хужир-Нугайский. В заливах Хужирский, Хул и Тутай колиформные бактерии и энтерококки не превышали допустимые и сигнальные значения.

– Таким образом, качество воды в заливах Мухор, Куркут, Загли и бухте Базарная не соответствует СанПиНу. Наихудшее качество вод выявлено в бухте Базарная. В заливе Хужир-Нугайский найдены энтерококки в количествах, превышающих сигнальные значения, что предполагает поступление свежего фекального загрязнения в воды залива, – сообщает пресс-служба Фонда.

Напомним, во время первого этапа исследования лимнологи пришли в выводу, что качество воды в заливах южной и юго-западной части Малого Моря соответствует СанПиНу. При этом в заливах Мухор и Иркутская Губа количество энтерококков превышало рекомендательные значения, что предполагает поступление свежего фекального загрязнения в воды заливов. Наиболее благоприятное санитарно-микробиологическое состояние отмечено в заливах Хул и Загли.