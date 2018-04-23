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21.04.2018

В Тункинский нацпарк предлагают включить заповедник «Снежинский»

Бурятия, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Бурятии предлагает расширить границы Тункинского национального парка за счёт территории государственного природного заповедника «Снежинский». С такой инициативой глава региона Алексей Цыденов выступил 20 апреля на встрече с министром природных ресурсов РФ Сергеем Донским в Иркутске.

При этом из нацпарка предлагается исключить земли населенных пунктов и сельхозназначения, что даст возможность предоставлять их местным жителям и организациям в пользование или собственность.

– На сегодня подготовлен ряд документов по увеличению общей площади Тункинского национального парка с учетом того, что мы высвобождаем сельские территории, и общая площадь увеличится на 80 тыс га. Сюда войдут незатронутые территории, где находятся в том числе краснокнижные растения. До конца апреля уже с замечаниями Минприроды РФ мы подготовим окончательный пакет и просим в ускоренном режиме принять окончательное решение, –  сказал Алексей Цыденов.

Сергей Донской поддержал эту инициативу и отметил, что «в ускоренном режиме будут проведены все процедуры, задержек не будет».

Напомним, в Иркутской области также идёт работа по уточнению границ Прибайкальского нацпарка. Его территорию планируется расширить на 22 тысячи га. Постановление о расширении границ Прибайкальского национального парка Минприроды РФ планирует внести в федеральное правительство в марте 2019 года. Сейчас общая площадь парка превышает 417 тысяч га.

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