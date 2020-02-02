В Тункинском нацпарке обустроят пешую тропу на Шумакские источники и маршрут вокруг священной горы Хайрхан

Бурятия, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году популярный у туристов Тункинский район Бурятии посетили 267 тысяч 515 человек. При этом на экологических тропах, в местах отдыха и пикников и лесных зонах, по данным Тункцинского национального парка, побывали около 140 тысяч человек. По сообщению пресс-службы нацпарка, самыми посещаемыми экологическими тропами являются «Первый водопад реки Кынгарга» и Пик любви в Аршане. Шумакская тропа по посещаемости на четвёртом месте после Хонгор-Уульских источников из-за короткого периода горных походов. Если минеральные источники люди посещают круглый год, то в горы ходят только летом. Особой популярностью пользуются автомобильные экскурсии на слияние Белого и Чёрного Иркута – это самый продолжительный экскурсионный маршрут – девятичасовой, и проходит он по самым живописным местам. С Белого Иркута начинается восхождение на высочайшую вершину Восточной Сибири – гору Мунхэ Сарьдаг ( Мунку-Сардык, 3 тысячи 491 метров над уровнем моря), которая считается священной горой, здесь проводятся зрелищные религиозные обряды. Каждый год гора притягивает к себе большое количество любителей активного и экстремального отдыха. Ещё один не менее популярный маршрут Аршан-Хойто-Гол протяжённостью 232 км. Впервые в 2019 году был сертифицирован Бурятским центром сертификации. Сертификат даёт право на проведение экскурсий по данному маршруту и гарантирует качество предоставляемых услуг. Теперь при пользовании маршрутами на территории Тункинского района турорганизаторам необходимо пройти согласование в отделе туризма и рекреации, задачей которого является мониторинг, контроль и регулирование туристско-экскурсионной деятельности в Тункинской долине с целью соблюдения природоохранного законодательства. Кстати, в 2019 году национальный парк подал заявку на участие в отборе национальных парков, в которых будут осуществляться мероприятия по созданию и реконструкции туристкой инфраструктуры в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и вошёл в число пилотных ООПТ по развитию экологического туризма. В 2020 году для увеличения туристского потока и продления сезона горных походов национальный парк начинает обустройство пешей тропы на Шумакские источники от Сухого ручья до перевала, где будут построены входная группа, приюты, в виде зимовий, беседки, костровища, установлены средства навигации: указатели и информационные стенды. Популярная тропа должна стать более безопасной, удобной и чистой, считают в нацпарке. С целью экологического просвещения посетителей через средства наглядной агитации будут установлены аншлаги и информационные стенды. Также в этом году будет обустроена экологическая тропа «Саянэ Зурх» возле культового места «Бурхан-Баабай». По проекту она начнётся в Ниловой пустыни и пройдёт вокруг священной горы Хайрхан, где планируется «тропа здоровья» с беседками, посвященными восточному гороскопу. Тропа будет доступна для лиц с ограниченными возможностями здоровья. – Практика показывает, что организованная таким образом сеть экологических маршрутов или троп с указателями и оборудованными на них стоянками для туристов способствует сохранению большей части охраняемой территории в ненарушенном первозданном состоянии, позволяет избежать стихийно возникающей «тропинчатости», появления замусоренных участков, кострищ, которые характерны для большинства часто посещаемых рекреационных территорий, а также позволяет регулировать потоки туристов и не допускать превышения экологической емкости маршрутов, – резюмируют в нацпарке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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