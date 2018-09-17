В Тункинском нацпарке плату за посещение брали «не по ГОСТу»

Бурятия, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Бурятии опротестовала приказ руководства Тункинского нацпарка о взимании платы за посещение особо охраняемой природной территории. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Инспекторы установили, что приказ руководства нацпарка входит в противоречие с федеральным законодательством. Дело в том, что с 3 августа 2018 года в силу новые нормы, которые определяют, что порядок определения платы за посещение особо охраняемых территорий, а также случаи освобождения от взимания платы устанавливаются правительством Российской Федерации.

Тем не менее, плату продолжали брать на основании приказа руководства нацпарка. Сейчас он отменён, рассказали в прокуратуре.