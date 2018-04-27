В «Воротах Байкала» начали строить инфраструктуру

Байкальск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Иркутской области Ольга Носенко приняла участие в церемонии закладки первого камня в связи с началом строительства инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала». Об этом сообщает пресс-слжуба регпарламента.

Церемония состоялась 28 апреля в Байкальске. Депутат приветствовала участников события от имени депутатов областного парламента и председателя Сергея Брилки.

– Создание особой экономической зоны «Ворота Байкала» позволило создать для резидентов льготный налоговый режим, позволяющий инвесторам более эффективно использовать средства для развития бизнеса, но возможность подключения туристических объектов к инженерной инфраструктуре, обеспечивающей снабжение горячей и холодной водой, электрической энергией имеет решающее значение для развития туризма, – подчеркнула Ольга Носенко. – И хотя проблем еще много, сегодняшняя церемония, думаю, станет отправной точкой динамичного развития территории и осуществления самых смелых замыслов.

Ольга Носенко как глава профильного комитета областного парламента была включена в состав совета директоров АО «Особая экономическая зона «Ворота Байкала». В прошлом году при содействии депутатского корпуса из бюджета Иркутской области выделено 124,4 млн рублей на строительство первоочередных объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны. Планируется проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции. Как ранее сообщили Телеинформу в Минэкономразвития, подрядчиком выступает иркутская компания ООО «Сибстрой», строительство должно быть завершено до 1 ноября 2018 года.