В Забайкальском нацпарке отвели места для ловли омуля и сига

Бурятия, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Чивыркуйском заливе озера Байкал отвели два участка для традиционного лова байкальского омуля и сига бормашовой удой. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Ловить рыбу можно на участках «Огород» и «Центральный». По данным на 9 января, толщина льда здесь составляла 20-25 см. На льду установлены граничные и информационные аншлаги.

– Предупреждаем, что официальные переправы ещё не открыты, просим соблюдать правила безопасности поведения на льду, – говорят в Забайкальском нацпарке.

Напомним, с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов омуля. Он не распространяется на коренные и малочисленные народы региона для личных нужд, а также на подлёдный лов. Норма добычи ограничена 5 кг в сутки на одного человека. То есть любительский и спортивный вылов байкальского омуля весной и осенью, в том числе, «на подсветку» с судов, запрещен полностью.