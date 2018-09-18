В заказнике «Лебединые озёра» на севере Иркутской области остановили вырубку леса

Казачинско-Ленский район, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе в природном заказнике «Лебединые озёра» приостановили вырубку лесов. Заготовку древесины на этой территории разрешили в 2010 году ещё до присвоения заказнику регионального статуса, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Заказник образовали в 2014 году, но это не повлияло на договорные отношения Минлеса Иркутской области и юридического лица, кому была передана земля. Изменения в проект освоения лесов не вносились. На 2018 год было запланировано проведение сплошных рубок лесных насаждений.

В природоохранной прокуратуре рассказали, что заказник славится тем, что находится в нетронутом, первозданном состоянии. На его территории расположено свыше 10 природных озер, в которых нерестятся ценные виды рыб: таймень, сиг, ленок, хариус. В нём произрастают природные комплексы горной и равнинной тайги, которые служат местом обитания значительного количества редких и исчезающих видов животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области.

Название заказника напрямую связано с проистекающими природными процессами – на озерах ежегодно гнездятся и на пролете останавливаются более сотни лебедей.

В целях сохранения природных комплексов и ландшафтов прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона начальнику территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Казачинско-Ленскому лесничеству, а также организации-пользователю лесных участков.

Напомним, ранее вырубку здорового леса приостановили в заказнике Туколонь в Казачинско-Ленском районе. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ущерб от этой деятельности мог достичь 2 млрд рублей, от СУ СКР по Иркутской области потребовали активизировать расследование.