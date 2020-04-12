Верховный суд Бурятии поддержал доводы прокурора о необходимости освободить дельту Селенги от самовольных построек

Бурятия, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к Министерству природных ресурсов Республики Бурятия об обязании организовать мероприятия по охране реки Селенга и освободить участки от незаконных строений.

Кроме того, на Минприроды Бурятии и Федеральное агентство водных ресурсов возложены обязанности по включению мероприятий по освобождению дельты Селенги в перечень финансируемых проектов в области водных отношений.

Дельта реки Селенга – крупнейшая внутренняя дельта планеты, она является практически единственной крупной пресноводной дельтой в мире и включена в список уникальных природных объектов, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самовольное размещение в дельте около 200 строений охотников и рыбаков, которые строились, в том числе, с использованием шлака и иных материалов, негативно влияло на водный объект, способствуя его загрязнению.

Более того, незаконно освоенные участки расположены в двадцатиметровой береговой полосе, ниже среднего многолетнего уровня реки, и фактически покрываются водой, поэтому подлежат отнесению к категории земель водного фонда, находящихся в федеральной собственности. Правовой режим их охраны не допускает строительство каких-либо объектов.

Нарушения природоохранного законодательства, выявленные прокурорской проверкой, свидетельствовали об отсутствии надлежащего контроля за особо охраняемой природной территорией со стороны ответственных органов, а также о безучастном отношении к природе со стороны граждан.

Решение суда об удовлетворении данного иска вступило в законную силу, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.

С учетом вступившего в силу судебного акта, природоохранным прокурором в Министерство природных ресурсов Бурятии внесено представление о принятии мер по выявлению всех самовольных строений в дельте реки Селенга и их сносу.

По результатам рассмотрения представления решается вопрос о направлении бюджетных заявок о финансировании мероприятий из федерального бюджета.