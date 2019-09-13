Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся сохранения озера Байкал

Иркутская область, Бурятия, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, правительству РФ поручено до 1 января 2020 года оценить выполнение Российской Федерацией обязательств в сфере охраны озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а также деятельность Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.

Также Владимир Путин поручил до 1 июня 2020 года сформировать механизмы государственного экологического мониторинга экосистемы озера Байкал и утвердить порядок предупреждения и реагирования на риски возможного нарушения данной экологической системы. По поручению президента правительство РФ до 1 января должно обеспечить проведение регулярного анализа количества запасов и промысловой нагрузки водных биоресурсов озера Байкал и дать оценку результатам их воспроизводства. Это необходимо для разработки и реализации комплекса мер по сохранению уникальных видов рыб, обитающих в озере.

Кроме того, правительству совместно с органами власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области поручено дать оценку достаточности и соответствия нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории. По итогам данных мероприятий планируется внести изменения в федеральные и региональные программные документы по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений в срок до 1 января 2020 года.

Президент также поручил правительству РФ и Иркутской области совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» провести конкурсные процедуры для выбора и реализации лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов "Байкальского целлюлозно-бумажного комбината". В том числе планируется предусмотреть возможность участия иностранных компаний, имеющих опыт в ликвидации опасных отходов производства. Также органам власти поручено до 1 января 2020 года утвердить перспективный проект развития территорий бывшего БЦБК.

— Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области обеспечить включение в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде исчерпывающего перечня таких объектов на Байкальской природной территории, включая подвергшиеся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, —говорится в документе.

Одним из факторов, влияющих на экологию Байкальской природной территории, является развитие туризма. Поэтому власти Бурятии, Забайкалья и Иркутской области должны будут до 1 января 2020 года провести оценку потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию и обеспечить внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере. Эти меры необходимы не только для на снижения негативного воздействия на окружающую среду, но и призваны обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Также Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с ФСБ и МВД дать правовую оценку деятельности органов исполнительной власти всех уровней, включая контрольно-надзорные органы, на Байкальской природной территории. Правоохранители должны будут оценить исполнение законодательства по охране Байкала, в том числе федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". Также компетентные органы оценят проведение неотложных селезащитных и противопаводковых работ, а также деятельность по внесению опасных для окружающей среды объектов в соответствующий реестр и ликвидации негативных экологических последствий. Доклад должен быть подготовлен до 1 марта 2020 года.