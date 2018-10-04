ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Байкал
05.10.2018

Власти Приангарья намерены создать «чёрные списки» туристов на Ольхоне

Ольхонский район, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области намерены регулировать туристический поток на Ольхоне. Об этом 5 октября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018» заявил глава региона Сергей Левченко.

– Ситуация на острове совершенно не соответствует действующим нормативам и законодательству в целом. Мы прорабатываем варианты, думаем, как можно снизить антропогенное воздействие на остров. Я бы не стал акцентировать внимание только на китайских туристах. Их просто больше, чем других. Некоторые туристы думают, что они приехали на короткое время и могут вести себя там как угодно. Такое отношение часто характерно для всех, в том числе, и российских туристов, – сказал губернатор.

Он отметил, что на Ольхоне будут вводить ограничения по количеству туристов, а также планируется контролировать их поведение.

– Если человек будет вести себя безответственно, то мы его внесем в «черный список». В рамках программы «Безопасный город» я ввёл дополнительный контроль за состоянием воды напротив каждого населённого пункта, расположенного на берегу Байкала. Там установят буйки со слежением. В лесах будут специальные вышки. Все с видеокамерами, – сообщил Сергей Левченко.

Говоря о состоянии озера, он также напомнил, что по итогам Байкальского международного экологического водного форума власти отобрали шесть  компаний, предложивших лучшие технологии по очистке сточных вод для прибрежных населенных пунктов.

– С ними проводится работа по заключению контрактов. К сожалению, единой технологии не существует. Каждая из этих компаний сильна в отдельном виде очистки. С японцами мы уже договорились, они готовят нам первое оборудование для наших пунктов очистки для юга Байкала, – добавил губернатор.

По его словам, первый опыт можно будет оценить в начале следующего года.

ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске