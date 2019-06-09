Волонтеры убрали с берега Байкала более 2 тысяч мешков мусора

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По итогам первого этапа экологической акции «Праздник чистоты», которая в этом году прошла на Ольхоне и Малом Море, с острова и побережья озера убрано более 2 тысяч мешков мусора, их увезли 11 грузовых машин.

В очистке берегов Байкала уже приняли участие больше 150 волонтеров, сообщают организаторы – Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал». Как рассказала руководитель общественников Надежда Николаева, с 22 по 26 мая 2019 года на Малом море в Ольхонском районе волонтеры приводили в порядок мыс Улирба, побережье Куркутского залива, частично побережье до Зуун-Хугуна, береговую линию Хужир-Нугайского залива. С 5 по 9 июня работы были продолжены на острове Ольхон. За это время были очищены местность Буругер, Сарайский пляж, окрестности поселка Хужир, территории возле озера Ханхой, деревень Харанцы и Улан-Хушин. Впервые акция проходит с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

– В этом году мы в седьмой раз выходили убирать Ольхон и второй год трудимся на маломорском побережье. Могу констатировать, что мусора на байкальских берегах становится меньше и это отмечают все, кто не первый год участвует в нашей акции. Тем не менее, все равно мусорят, и вряд ли в обозримом будущем мы останемся без работы, – отметила Надежда Николаева.

Теперь «Праздник чистоты» собирает волонтеров для уборки в деревне Сарма Ольхонского района. Она пройдет с 22 по 26 июля, а 17 и 18 августа экологический десант «Праздника чистоты» будет работать в Слюдянском районе.