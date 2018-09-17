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18.09.2018

Вопросами безопасности «диких» туристов на Байкале и в Сибири озаботились на уровне Госдумы

Бурятия, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной Думы от сибирских регионов планируют предметно разобраться в вопросе обеспечения безопасности туристов, путешествующих по экстремальным природным маршрутам. Поводом к депутатскому интересу послужил ряд резонансных случаев спасения туристов из опасных условий в минувший летний период, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Депутат Государственной Думы Николай Будуев, представляющий в высшем законодательном органе власти Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский край, заинтересовался ситуацией с туристическим отдыхом в природной среде и запросил данные о поисково-спасательных операциях, связанных с происшествиями во время активного отдыха.

– Байкал, да и Сибирь в целом, это не место для увеселительных прогулок. Очень беспокоит рост происшествий, связанных с «дикими» туристами, которые без должной подготовки, без предупреждения соответствующих служб уходят на опасные маршруты, а потом десятки спасателей бегают в поисках по горам. Если в этом вопросе навести порядок, то ресурсы государства могли бы быть использованы более рационально, – прокомментировал депутат.

Анализ последних пяти лет, подготовленный Сибирским региональным центром (СРЦ) МЧС России, показал, что только на территории Сибири ежегодно подразделения МЧС России проводят в среднем 200 поисково-спасательных операций, связанных с активным туризмом и экстремальным отдыхом  – наземные и водные маршруты, горный туризм, подлёдный лов рыбы. Это третья часть от общего числа социально-значимых происшествий за год. Ровно половина из 200 – несчастные случаи с незарегистрированными «дикими» туристами, как группами, так и отдельными путешественниками.

Обращает на себя внимание статистика гибели и травмирования неорганизованных туристов. За пять лет погибли 26 человек и 78 получили травмы разной степени тяжести. Происходит это не в результате чрезвычайной ситуации, а во время путешествия, когда человек реализует своё конституционное право на отдых, при этом сознательно рискуя жизнью, говорят в МЧС.

В СРЦ пояснили, что учёт финансовых расходов на проведение работ, связанных с поиском, спасением и эвакуацией людей, в МЧС России не предусмотрен и не ведётся. Но попытка оценить казённые расходы, потраченные на спасение плохо подготовленных или неоправданно рискующих людей, лишь навскидку дала около 15,5 млн рублей. В этой цифре только затраты вертолёта Ми-8 МЧС России на поисково-спасательные работы в природной среде на территории Сибири за восемь месяцев 2018 года.

В зависимости от масштаба и условий, в которых оказываются порой неосторожные экстремалы, к поисково-спасательным операциям привлекаются силы и средства других государственных и частных структур.

Специалисты в области туриндустрии утверждают, что все виды активного туризма несут в себе высокую долю опасности для жизни и здоровья людей. Поклонники экстремального отдыха должны предусматривать все риски своего похода и природные катаклизмы.

Депутатский корпус намерен досконально изучить обстоятельства, связанные не только с правом людей на безопасность в период активного отдыха, но и с ответственностью  за уровень подготовленности туриста, за нарушение правил личной безопасности при нахождении в опасных условиях природной среды.

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