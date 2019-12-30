Игорь Кобзев побывал на БЦБК и предложил ускориться в решении вопроса утилизации отходов комбината

Слюдянский район, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - При обсуждении перспектив развития территории промплощадки БЦБК необходимо учитывать мнение местных жителей. Об этом 8 января по итогам посещения территории комбината заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба губернатора.

Он отметил, что вопрос ликвидации на территории Байкальского муниципального образования последствий негативного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», остается одним из приоритетных. Игорь Кобзев и участники рабочего совещания посетили главный корпус Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, осмотрели его канализационно-очистные сооружения, а также Солзановский полигон промышленных отходов.

Также Игорь Кобзев подчеркнул, что ликвидация щелокосодержащей жидкости, которая находится в объектах очистных сооружений на промышленной площадке – одно из важнейших мероприятий, которое необходимо провести в целях ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду отходов БЦБК.

- Дорожная карта, которая разрабатывается по поручению временно исполняющего обязанности губернатора, проходит процедуру согласования. Приоритетные направления нами определены. Это понижение уровня надшламовых вод, понижение уровня щелокосодержащей жидкости. Отмечу, что наряду с ликвидацией всех карт накопителей, нужно решать вопрос с промышленной площадкой БЦБК в целом, - сказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

8 января временно исполняющий обязанности главы региона также провел совещание, в котором приняли участие представили федеральных, областных и муниципальных органов власти. 13 января планируется совещание с представителями научных и общественных организаций, где обсудят выбор технологии для утилизации и обезвреживания отходов ОАО «БЦБК». Этот вопрос обсудят на ближайшем заседании правительства области. А до 1 февраля региональный кабинет министров должен утвердить дорожную карту мероприятий по ликвидации отходов.

- Необходимо в ближайшее время провести еще одно совещание с участием всех заинтересованных сторон. В случае заключения контракта с новым единым подрядчиком, нужно чётко представлять, что на площадке БЦБК впоследствии будет находиться, какой фактор закладывать в техническое задание. Считаю важным, чтобы в обсуждении этого вопроса участвовали бы и местные жители. Они должны дать свои предложения об использовании этой промплощадки. Их мнение важно учесть. Аналитическая справка должна содержать всесторонние данные. Давайте обозначим срок окончания этих аналитических работ - до 1 февраля, - подчеркнул Игорь Кобзев.