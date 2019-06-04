ВСЖД: платформа на КБЖД установлена, чтобы туристам было удобнее смотреть и фотографировать исторический объект

Слюдянский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Пресс-служба ВСЖД прокомментировала установку ярко-оранжевой платформы на Кругобайкальской железной дороге. Она появилась на остановочном пункте Итальянская стенка, чтобы туристам было удобнее осматривать и фотографировать исторический объект.

– Расположение платформы не попадает в границы памятника и не загораживает стену. Инфраструктура КБЖД приводится к ретро-стилю по единому дизайн-проекту в рамках повышения туристической привлекательности. Программа реализуется с 2016 года. В прошедшем году выполнены ремонт и установка посадочных платформ на станциях Култук, Шарыжалгай, Уланово, остановочных пунктах 149 км и Итальянская стенка, – говорится в сообщении.

Деревянные посадочные платформы, в том числе на остановке Итальянская стенка, длиной до 200 метров с ограждениями и навесами устанавливают специально для безопасности и удобства пассажиров. А ярко-оранжевый цвет специалисты объясняют специальным пропиточным лакокрасочным материалом, который обеспечивает защиту дерева.

Скоро специалисты проведут повторную обработку и платформа примет цвет натурального дерева.

Напомним, в соцсетях появились фотографии новых «украшений» на КБЖД. Ярко-оранжевая платформа на остановке Итальянская стенка теперь загораживает туристам панорамный вид на одно из самых живописных мест маршрута.