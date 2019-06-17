|Байкал
|18.06.2019
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Вторая попытка: ультрамарафонец Дмитрий Ерохин еще раз решил обогнуть Байкал пешком
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Иркутская область, Бурятия, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский ультрамарафонец и путешественник, член Русского географического общества Дмитрий Ерохин прилетел в Бурятию, чтобы установить новый мировой рекорд по прохождению вокруг Байкала пешком.
Как сообщает «
Сопроводит ультрамарафонца фотограф и видеограф, который будет передвигаться параллельно его маршруту на лодке.
– У нас не только спортивная, но и научно-образовательная экспедиция, так как я являюсь членом Русского географического общества. Мы планируем отснять все побережье Байкала, сейчас вообще нет кадров от людей, которые полностью прошли все побережье. В планах дополнительно снять фильм о Байкале, о людях, о тех деревнях и селах, которые мы пройдем, – рассказал Дмитрий Ерохин.
Напомним, он уже предпринимал попытку пройти вокруг Байкала за 50 дней. В 2016 году ультрамарафонец сошел с дистанции почти через месяц – он снял с себя клеща и улетел в Москву лечиться от энцефалита. Из запланированных 1800 км ультрамарафонец прошел тогда 1193 км.