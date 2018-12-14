«Заповедное Прибайкалье» подкармливает животных в лесных «столовых»

Иркутская область, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» подкармливает животных сеном, зерном, солью и вениками.

Как сообщает пресс-служба организации, создание и обновление сети «столовых» для обитателей «Заповедного Прибайкалья» предусмотрено долгосрочной «Программой биотехнических мероприятий. В 2018 году на территории Прибайкальского нацпарка, Байкало-Ленского заповедника, заказников «Тофаларский» и «Красный Яр» подсолено 150 солонцов. В Прибайкальском нацпарке и заказнике «Красный Яр» засеяно 8,4 га кормовых полей, обустроено 94 подкормочных площадки для диких копытных, выложено 12,3 тонны сена, 1700 веточных веников и 4 тонны зерна.

Наличие солонцов и регулярная подкормка позволяет удержать копытных в границах особо охраняемых природных территорий и повысить их выживаемость при неблагоприятных условиях зимовки.

– Каждая кормушка и солонец в «Заповедном Прибайкалье» имеют свой паспорт, в котором фиксируется периодичность выкладки соли и кормов, а также посещаемость объекта животными, – рассказывает сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

По ее словам, на основе этих паспортов оценивается эффективность каждого биотехнического объекта. Установленные вблизи таких объектов фотоловушки позволяют вести научные наблюдения и получать данные о суточной активности животных, сроках смены рогов, линьки, размножении, выживаемости молодняка, половозрастной структуре популяции и многое другое.

Некоторые «столовые» охотно посещают не только копытные. Так в Байкальском лесничестве Прибайкальского национального парка овсом, предназначенным для кабанов, любят полакомиться и медведи.