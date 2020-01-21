«Заповедное Прибайкалье» за счет туристов окупает учет бурых медведей

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» за счет туристов смогло организовать учет бурых медведей.

Как рассказала заместитель директора учреждения по научной работе Светлана Бабина, в течение четырех лет они не могли изыскать средства для учета бурых медведей в Байкало-Ленском заповеднике. Между тем в континентальной части России это самая густонаселенная косолапыми территория.

Но практически весь маршрут для учета этих животных пролегает по воде, нужны средства на транспорт и ГСМ. Два года назад проблема решилась в результате привлечения интересующихся научной деятельностью туристов. Партнеры в Москве помогают заповеднику подобрать адекватных и физически подготовленных участников экспедиции. При этом зачастую это русские, работающие за рубежом. Для них цена, составляющая около 50 тысяч рублей за десятидневный тур, является вполне приемлемой. Заповедник же каждый год рассчитывает стоимость тура заново, исходя из необходимых на экспедицию средств. Туристы же, помимо бурых медведей, за время поездки знакомятся и с другими обитателями заповедной территории, например, помогают орнитологам в учете гнездований хищных птиц и так далее.

Светлана Бабина отметила, что в «Заповедном Прибайкалье» есть и другие научные маршруты, но они менее востребованы туристами, тогда как желающие побывать на Берегу бурых медведей всегда находятся.