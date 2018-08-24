Завершен последний этап экспедиции «Байкал-Аляска»

Аляска, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Последний, четвертый этап экспедиции «Байкал-Аляска» завершен в городе Хомер на Аляске. Как сообщает на своей странице в соцсети один из участников экспедиции Константин Лагутин, за четыре этапа, растянувшиеся на два года, на катамаране «Искатель» они преодолели 13 тысяч 500 км. «Кто ещё не в курсе рассказываю: впервые за 150 лет я вместе с Толей (Анатлий Казакевич – прим. ред.) и Анна Важенина, Герман Аргугаев, Юля Даркова, Роман Неудачин, Антон Истомин, Дмитрий Судникович, Павел Апрокиднев, Максим Рязанцев, Александр Лом повторил путь наших предков. Экспедиция стартовала из Иркутска, далее по Ангаре, через весь Байкал, перевезли катамаран через перевал Даван, по Лене спустились до Якутска, потом повернули на реку Алдан и поднялись вверх по течению 1500 км, далее пересекли ещё один перевал, вышли на берег Охотского моря, далее поселки Аян, Охотск, Магадан, обогнули всю Камчатку (Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Провидение) пересекли Берингово море, прошли весь север Аляски (Ном, Купербей, Платинум), далее по Тихому океану вдоль Алеутских островов через Фолс-пасс, Колд-Бэй, Чигник и остров Кадьяк, пришли в Хомер, где и завершили экспедицию. Сейчас везём вещи в Анкоридж», - написал Константин Лагутин. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... анатлий казакевич

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